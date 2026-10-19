Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phải bảo đảm tính nghiêm minh nhưng nhân đạo

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt khi hoàn thiện Bộ luật Hình sự là nghiêm minh nhưng nhân đạo; khuyến khích đổi mới nhưng không buông lỏng trách nhiệm.

Chiều 19/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội media.

Cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo lần này, đã bám sát, thể chế hóa toàn diện quan điểm, chủ trương của Đảng. Các nội dung sửa đổi tập trung vào các khách thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh mạng…; đồng thời, tiếp tục thể chế hóa các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đáp ứng yêu cầu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ trương bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ý kiến tại Tổ 9 cũng tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật nhằm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; cơ bản bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật với các quy định của dự thảo Bộ luật Hình sự, dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự cũng đang trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Hình sự và đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Đây là Bộ luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, hoạt động của doanh nghiệp và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn phải phân định rõ ranh giới giữa xử lý hình sự và các biện pháp xử lý khác; giữa khoan hồng và nghiêm trị; giữa khuyến khích đổi mới và phòng ngừa việc lợi dụng chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt khi hoàn thiện Bộ luật Hình sự là nghiêm minh nhưng nhân đạo; khuyến khích đổi mới nhưng không buông lỏng trách nhiệm; tăng hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, phù hợp với mô hình tổ chức mới, nhất là khi không còn Công an cấp huyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một yêu cầu xuyên suốt trong quá trình sửa luật là tinh gọn tổ chức phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực tố tụng. Bởi trong hoạt động điều tra hình sự, quy định về phân công nhiệm vụ, quyền hạn cũng có thể tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân.