Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào phát triển khoa học công nghệ
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào nâng cao chất lượng công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển KH&CN.
Chiều 27/11, tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia hướng tới thương mại song phương đạt 20 tỷ USD
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet nhất trí tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực, hướng tới thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.
Sáng 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước thềm Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Hội đồng.
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