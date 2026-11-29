Trên những điểm cao của mặt trận Vị Xuyên năm xưa, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài tìm kiếm, mong muốn đưa những người lính đã anh dũng hy sinh trở về với đất mẹ.

Gần 9 năm gắn bó với nhiệm vụ đặc biệt, Thiếu tá QNCN Vũ Văn Đông, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, đã trải qua hàng trăm chuyến đi giữa địa hình hiểm trở. Với anh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã trở thành trách nhiệm, tình cảm và lời hứa với những người đồng đội chưa thể trở về.

Quy tập các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 211 về Nhà quàn Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Có những ngày, tổ công tác phải bám trụ nhiều ngày giữa rừng sâu, hiểm trở để tiếp cận những vị trí được cựu chiến binh cung cấp thông tin. Không ít lần, cả tổ trở về trong sự trăn trở bởi kết quả chưa như mong đợi.

Thiếu tá QNCN Vũ Văn Đông chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi không bao giờ cho phép mình nản lòng là phía dưới mỗi lớp đất, mỗi phiến đá vẫn có thể còn một người đồng đội đang chờ được trở về. Dù chỉ tìm thấy một mảnh tăng, một chiếc cúc áo, một mẩu xương nhỏ hay một kỷ vật còn sót lại, chúng tôi đều nâng niu bởi đó có thể là manh mối quan trọng dẫn đến nơi các liệt sĩ đang yên nghỉ".

Khoan đá mở đường lên hang sập điểm cao 685 xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đồng chí Đông, công tác tìm kiếm trên mặt trận Vị Xuyên gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn bốn thập kỷ, địa hình đã thay đổi nhiều do thiên tai, sạt lở và quá trình phục hồi tự nhiên của rừng. Nhiều hầm hào bị vùi lấp, các mốc địa hình biến dạng, thông tin từ nhân chứng có độ sai lệch nhất định do thời gian. Bên cạnh đó, nhiều khu vực vẫn còn dày đặc đá tai mèo, đất đá cứng, việc đào bới chủ yếu thực hiện thủ công nên đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì.

Không quản nắng mưa, những người lính Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn kiên trì thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Mỗi khi có thông tin mới từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử hay người dân địa phương, đơn vị đều nhanh chóng tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu bản đồ, hồ sơ tác chiến để xác minh, khoanh vùng và triển khai tìm kiếm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đối với chúng tôi, mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm vui, một sự tri ân đối với những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Dù còn rất nhiều khó khăn, đơn vị xác định sẽ tiếp tục bám sát thực địa, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để mở rộng nguồn thông tin, tập trung tìm kiếm có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ manh mối nào".

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực 4 hầm xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đến nay, từ đầu chiến dịch, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 340 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 liệt sĩ xác định được danh tính. Đơn vị đã bàn giao 150 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và thân nhân các gia đình; hiện đang chăm sóc, quản lý 190 hài cốt liệt sĩ tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm và quy tập 191 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại thôn Lùng Búng, xã Bạch Đích tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ; tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy quy tập được 190 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm.

Dự kiến, 190 hài cốt liệt sĩ hiện đang được chăm sóc tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức Lễ truy điệu và an táng vào ngày 5-12-2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay của đồng đội, gia đình và đất mẹ.