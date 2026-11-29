Sáng nay (29/11), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006-29/11/2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 20 thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết, cách đây tròn 20 năm, thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA thành lập Cục Cảnh sát môi trường. Sau này, đơn vị được đổi tên thành Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngày đầu thành lập, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chỉ có 38 cán bộ, chiến sĩ, với 4 đơn vị trực thuộc; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn; hành lang pháp lý, kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh trên lĩnh vực mới còn không ít khó khăn.

Nhưng bằng bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, các thế hệ cán bộ đầu tiên đã vừa xây dựng tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ, vừa nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, từng bước đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của lực lượng.

Trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp tích cực, có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng Lực lượng Cảnh sát môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm: “Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm”. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần “Phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt”.

Trong đó cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình. Từ đó, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý, phải chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học phải kết hợp với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, kiến tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ. Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững và luôn tự chủ về nguyên liệu sản xuất.

Phòng, chống tội phạm về an toàn thực phẩm bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân còn góp phần nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Qua các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, môi trường sống là nhu cầu, lợi ích của nhân dân từng phút, từng giây liên tục và không thể thay thế được. Thiệt hại và hậu quả về môi trường đòi hỏi phải mất nguồn lực lớn, thời gian dài mới có thể phục hồi. Vì vậy những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài sẽ gây tổn hại lớn cho nền kinh tế, cho sức khỏe cộng đồng, gây bất an, bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự:

“Khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường, quản lý hiệu quả tài nguyên, thực phẩm an toàn không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn là điều kiện quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước. Do vậy, hơn bao giờ hết, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Trong đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ.

Đồng thời nghiên cứu hình thành hệ thống thu thập, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu môi trường hiện đại, kết nối đa ngành, đa tầng, có khả năng phân tích, nhận diện sớm những nguy cơ, thách thức, các hành vi vi phạm về môi trường để xử lý từ sớm, từ gốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với những thành tựu, kết quả đạt được sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết, với khát vọng đổi mới và cống hiến, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.