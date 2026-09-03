Blanca City: Hệ tiện ích All-in-one cho an cư nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời

Chuẩn sống nghỉ dưỡng tại “vương quốc giải trí biển” Blanca City

Đại đô thị biển Blanca City do Sun Group phát triển đã dành tới hơn 70% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và các công trình tiện ích công cộng. Tại đây, mỗi ngày trôi qua đều tựa như một kỳ nghỉ dưỡng đích thực ngay thềm nhà.

Blanca City với hơn 70% diện tích cho mảng xanh và tiện ích. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bắt đầu ngày mới bằng những bước chân thảnh thơi đón bình minh trên 1km bờ cát Bãi Sau, lắng nghe tiếng sóng biển và thưởng thức tách cà phê sớm giữa không gian xanh mát. Ngay sau đó, cư dân Blanca City có thể chọn vui chơi tại một trong chuỗi 8 công viên cảnh quan đa chủ đề: từ không gian thư thái dọc bờ sóng Coastal Park, dải Green Park rợp bóng mát, vườn thiền tĩnh tại Sea Soul Park, đến các hoạt động dã ngoại tại Whale Park hay rèn luyện thể chất tại Sport Park. Buổi trưa là khoảng thời gian thư thái mua sắm, trải nghiệm ẩm thực đa dạng tại trung tâm thương mại mặt biển 5,5ha – nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế cao cấp hướng tầm nhìn ôm trọn đại dương.

Khi ánh chiều buông xuống, không gian đô thị bừng lên sức sống mới tại công viên nước Sun World Vung Tau quy mô 15ha. Được xem là "trái tim giải trí" của toàn dự án, Sun World Vung Tau quy tụ 20 trò chơi nước hiện đại, đường trượt nước 10 làn tiên phong thế giới, dòng sông mạo hiểm Action River, bể tạo sóng đôi gần 6.000m2 cùng không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ tái hiện sống động nét đẹp miền sông nước.

Về đêm, cư dân tiếp tục hòa mình vào nhịp đập lộng lẫy của kinh tế đêm với chuỗi dịch vụ ẩm thực ven biển, các đêm nhạc ngoài trời và những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Sự giao hòa giữa thiên nhiên khoáng đạt và thế giới giải trí sôi động giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực, biến mỗi ngày sống thành một hải trình nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Những trải nghiệm ấy cũng không còn chỉ là hình dung về một cuộc sống trong tương lai. Chị Nguyễn Thị Loan (Đồng Nai) cùng nhiều cư dân tương lai tại Blanca City đã có dịp hòa mình vào một phần nhịp sống giải trí, nghỉ dưỡng bên biển qua mùa lễ hội Blanca La Festa vừa diễn ra tại Sun World Vung Tau.

“Hệ tiện ích cũng tạo nên chất riêng và sức hút của Blanca City. Thực tế, bức tranh bất động sản Vũng Tàu trước đây vốn dựa vào các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ, phân tán và thiếu vắng các tổ hợp dịch vụ khép kín. Tôi từng đầu tư một số dự án chung cư nên có sự so sánh khá rõ. Khi trải nghiệm thực tế tại Blanca City, tôi cảm nhận nơi đây có sức sống và sự nhộn nhịp khác biệt, đặc biệt là hệ tiện ích được đầu tư bài bản, nên đã quyết định lựa chọn sản phẩm tại đây”, chị Lan, chia sẻ.

Cộng hưởng giá trị tiện ích, pháp lý - nhà đầu tư hưởng lợi kép

Có thể thấy, hệ sinh thái tiện ích All-in-one quy mô lớn tại Blanca City không chỉ nâng tầm nghệ thuật sống nghỉ dưỡng mà còn đón đầu sự chuyển dịch trong tư duy của giới đầu tư phía Nam. Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng vốn nhạy bén đang ưu tiên chọn những bất động sản sở hữu giá trị vận hành thực tế, vừa an toàn tích sản vừa có khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn từ hoạt động cho thuê.

Blanca City hợp khẩu vị của nhà đầu tư phía Nam. Ảnh: Ánh Dương

Sự hiện diện của công viên nước Sun World Vung Tau 15ha, trung tâm thương mại mặt biển,.. cùng chuỗi sự kiện lễ hội vận hành quanh năm chính là bảo chứng cho lượng khách đổ về liên tục suốt 365 ngày. Điều này giúp các bất động sản tại Blanca City duy trì công suất khai thác lưu trú vượt trội: đón dòng khách du lịch đông đảo vào cuối tuần và phục vụ tệp chuyên gia quốc tế từ cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành lưu trú dài hạn trong tuần. Khả năng sinh dòng tiền ổn định chính là điểm tựa an toàn cho các nhà đầu tư trong dài hạn.

Nằm tại tâm điểm của hệ sinh thái ấy, tổ hợp căn hộ Beachtro Tower vừa được chủ đầu tư hé lộ, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sở hữu vị trí hai mặt tiền độc tôn khi kết nối trực tiếp hai công viên quy mô nhất dự án: công viên nước Sun World 15ha và đại công viên Whale Park 2,3ha. Chỉ với vài bước chân, cư dân đã có thể chạm tới mọi tiện ích cao cấp nhất của toàn khu đô thị.

Tổ hợp căn hộ Beachtro Tower nằm kế cận các đại công viên. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, Beachtro Tower chính là quỹ căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng được giới thiệu ra thị trường tại Blanca City. Đây được xem là "lợi ích kép" hiếm hoi mà hầu như không một tòa tháp căn hộ nào tại khu vực phía Nam có thể sở hữu: vừa nắm giữ giá trị pháp lý sở hữu lâu dài mặt biển đắt giá để tích sản truyền đời và gia tăng giá trị tài sản, vừa thừa hưởng toàn bộ sức sống sôi động từ hệ thống công viên, trung tâm thương mại kề cận, bảo chứng cho dòng tiền cho thuê ổn định, bền vững quanh năm.

Trải nghiệm sống tại Beachtro Tower càng thêm đắt giá với dòng sản phẩm DyHome bàn giao theo gói “không gian sáng tạo”. Đây là lợi thế lớn giúp chủ nhân dễ dàng kiến tạo tổ ấm độc bản để an cư nghỉ dưỡng, hoặc tùy biến linh hoạt thành không gian lưu trú sang trọng nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Hội tụ trọn vẹn từ trải nghiệm sống nghỉ dưỡng 365 ngày, hệ sinh thái All-in-one hoàn chỉnh đến bảo chứng pháp lý sở hữu lâu dài khan hiếm, Beachtro Tower tại Blanca City khẳng định vị thế của một bất động sản biểu tượng, mang lại lời giải toàn diện cho cả bài toán tích sản an toàn lẫn dòng tiền sinh lời dài hạn.