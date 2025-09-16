Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự 200 tỷ giữa trung tâm TP HCM của ca sĩ Khánh Phương

Bất động sản

Biệt thự 200 tỷ giữa trung tâm TP HCM của ca sĩ Khánh Phương

Biệt thự của gia đình ca sĩ Khánh Phương có diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại vị trí đắt đỏ tại TP HCM, được định giá khoảng 200 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cuối thập niên 2000, Khánh Phương là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích với nhiều bản hit như Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh...Ảnh: Dân Việt
Cuối thập niên 2000, Khánh Phương là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích với nhiều bản hit như Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh...Ảnh: Dân Việt
Nam ca sĩ và gia đình sở hữu biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm TP HCM. Ảnh: Dân Việt
Nam ca sĩ và gia đình sở hữu biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm TP HCM. Ảnh: Dân Việt
Công trình gồm một trệt và 6 tầng lầu, vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Ảnh: Dân Việt
Công trình gồm một trệt và 6 tầng lầu, vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Ảnh: Dân Việt
Biệt thự nổi bật với gam màu xám - trắng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng và hiện đại. Ảnh: Tiền phong
Biệt thự nổi bật với gam màu xám - trắng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng và hiện đại. Ảnh: Tiền phong
Phòng khách gây chú ý với bức tranh khá lớn của bố mẹ nam ca sĩ. Ảnh: Dân Việt
Phòng khách gây chú ý với bức tranh khá lớn của bố mẹ nam ca sĩ. Ảnh: Dân Việt
Nhà bếp sử dụng nội thất gỗ tạo không gian ấm cúng. Ảnh: Vietnamnet
Nhà bếp sử dụng nội thất gỗ tạo không gian ấm cúng. Ảnh: Vietnamnet
Dịp Tết, Khánh Phương tự tay trang trí căn biệt thự để đón xuân. Ảnh: Dân Việt
Dịp Tết, Khánh Phương tự tay trang trí căn biệt thự để đón xuân. Ảnh: Dân Việt
Phía sau ngôi nhà có một sân vườn nhỏ. Ảnh: Dân Việt
Phía sau ngôi nhà có một sân vườn nhỏ. Ảnh: Dân Việt
Nam ca sĩ trồng nhiều cây, tỏa bóng mát. Ảnh: ĐSPL
Nam ca sĩ trồng nhiều cây, tỏa bóng mát. Ảnh: ĐSPL
Khu vực thư giãn ngoài sân vườn. Ảnh: FBNV
Khu vực thư giãn ngoài sân vườn. Ảnh: FBNV
Không gian phòng ngủ ấm áp. Ảnh: Internet
Không gian phòng ngủ ấm áp. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#biệt thự 200 tỷ #ca sĩ Khánh Phương #biệt thự trung tâm TP HCM #biệt thự sang trọng #biệt thự hiện đại #nhà ở Khánh Phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT