Bầy khỉ hàng trăm con đồng loạt lao xuống núi khiến người dân hoảng sợ

Đoạn video đáng kinh ngạc cho thấy cảnh hoảng loạn của loài linh trưởng hoang dã khi hàng đàn khỉ lao vào nhau tạo nên một cuộc hỗn loạn kinh hoàng.

Video cho thấy những du khách bất lực đang ẩn núp dưới một nơi trú ẩn khi họ chứng kiến ​​đàn khỉ như 'vỡ trận' ồ ạt lao xuống từ trên cao. Cảnh tượng điên cuồng của loài khỉ đã được camera ghi lại tại Công viên Qianlingshan ở Trung Quốc vào ngày 24/11.

Hàng trăm con khỉ bất ngờ lao từ trên núi xuống. Nguồn: Youtube

Một du khách đã quay lại cảnh này cho biết anh đang đi cáp treo lên núi thì nhìn thấy khỉ "ở khắp mọi nơi". Ông cho biết có gần một trăm con vật như vậy xuất hiện cùng một lúc.

Trong video, hàng chục con khỉ đua nhau xuống dốc – một số con trượt nhanh dọc theo dây cáp phía trên. Những con khác nhảy qua rào cản trước khi lao về phía những con đường thấp hơn. Người quay phim cho biết đàn khỉ đến từ phía sau, phía trên và bên cạnh anh ta. Trong khi những du khách khác phải trốn dưới hầm trú ẩn, anh cho biết cuộc bạo loạn của bầy khỉ khiến anh dựng tóc gáy.

Theo người trông coi công viên, có khoảng một nghìn con khỉ hoang dã sinh sống ở khu vực này. Họ cho biết các loài động vật này sống tự do và di chuyển quanh núi như một phần trong hành vi bình thường của chúng.

Các quan chức cho biết đàn khỉ được chia thành nhiều nhóm và khuyến cáo du khách nên tránh xa chúng, đặc biệt là tránh mang thức ăn vào khu vực này. Cơ quan tài nguyên thiên nhiên địa phương đang thu thập ý kiến ​​của người dân về việc quản lý quần thể khỉ đuôi dài, cân nhắc các phương án để điều chỉnh số lượng quần thể, kiểm soát thức ăn, hướng dẫn hành vi, biện pháp an toàn và giáo dục cộng đồng.

Các báo cáo cho biết thông báo trước đó đã nêu rằng quần thể khỉ đuôi dài khổng lồ đã phát triển vượt quá quy mô của công viên, các chuyên gia khuyến nghị điều chỉnh dân số theo từng giai đoạn để giảm áp lực sinh thái.

Khỉ thường xung đột với khách du lịch – vì những chú tinh tinh láu lỉnh này trở thành một phần của điểm thu hút tại một số địa điểm nổi tiếng.