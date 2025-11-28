Hà Nội

Bầy khỉ hàng trăm con đồng loạt lao xuống núi khiến người dân hoảng sợ

Đoạn video đáng kinh ngạc cho thấy cảnh hoảng loạn của loài linh trưởng hoang dã khi hàng đàn khỉ lao vào nhau tạo nên một cuộc hỗn loạn kinh hoàng.

Trường Hân dịch

Video cho thấy những du khách bất lực đang ẩn núp dưới một nơi trú ẩn khi họ chứng kiến ​​đàn khỉ như 'vỡ trận' ồ ạt lao xuống từ trên cao. Cảnh tượng điên cuồng của loài khỉ đã được camera ghi lại tại Công viên Qianlingshan ở Trung Quốc vào ngày 24/11.

Hàng trăm con khỉ bất ngờ lao từ trên núi xuống. Nguồn: Youtube

Một du khách đã quay lại cảnh này cho biết anh đang đi cáp treo lên núi thì nhìn thấy khỉ "ở khắp mọi nơi". Ông cho biết có gần một trăm con vật như vậy xuất hiện cùng một lúc.

Trong video, hàng chục con khỉ đua nhau xuống dốc – một số con trượt nhanh dọc theo dây cáp phía trên. Những con khác nhảy qua rào cản trước khi lao về phía những con đường thấp hơn. Người quay phim cho biết đàn khỉ đến từ phía sau, phía trên và bên cạnh anh ta. Trong khi những du khách khác phải trốn dưới hầm trú ẩn, anh cho biết cuộc bạo loạn của bầy khỉ khiến anh dựng tóc gáy.

Theo người trông coi công viên, có khoảng một nghìn con khỉ hoang dã sinh sống ở khu vực này. Họ cho biết các loài động vật này sống tự do và di chuyển quanh núi như một phần trong hành vi bình thường của chúng.

Các quan chức cho biết đàn khỉ được chia thành nhiều nhóm và khuyến cáo du khách nên tránh xa chúng, đặc biệt là tránh mang thức ăn vào khu vực này. Cơ quan tài nguyên thiên nhiên địa phương đang thu thập ý kiến ​​của người dân về việc quản lý quần thể khỉ đuôi dài, cân nhắc các phương án để điều chỉnh số lượng quần thể, kiểm soát thức ăn, hướng dẫn hành vi, biện pháp an toàn và giáo dục cộng đồng.

Các báo cáo cho biết thông báo trước đó đã nêu rằng quần thể khỉ đuôi dài khổng lồ đã phát triển vượt quá quy mô của công viên, các chuyên gia khuyến nghị điều chỉnh dân số theo từng giai đoạn để giảm áp lực sinh thái.

Khỉ thường xung đột với khách du lịch – vì những chú tinh tinh láu lỉnh này trở thành một phần của điểm thu hút tại một số địa điểm nổi tiếng.

Bài liên quan

Video

Khỉ đuôi lợn 'quậy banh' nhà dân ở TPHCM, bị bắn bằng súng gây mê

Lực lượng chức năng tiếp cận và dùng súng gây mê để khống chế con khỉ hung dữ, quậy phá khu dân cư ở TPHCM. Sau đó, khỉ được đưa về nuôi dưỡng tại hạt kiểm lâm.

Khỉ đuôi lợn 'đột nhập' nhà dân trộm thức ăn, nghịch ngợm leo mái nhà

Ngày 6/8, UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố bắt giữ cá thể khỉ hoang thường xuyên quấy phá khu vực dân cư.

Xem chi tiết

Video

Bị khỉ tấn công, bé gái 10 tuổi bị thương phải nhập viện

Một bé gái 10 tuổi khi đang đi chơi cùng gia đình ở khu vực suối Rào Vịnh (Quảng Trị) thì bất ngờ bị khỉ tấn công, phải nhập viện.

Bệnh nhân là cháu B.T.N.Q, 10 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk. Cháu Q. nhập viện điều trị tại khoa ngoại Trung tâm Y tế xã Cam Lộ, Quảng Trị với các vết thương ở đầu và mông.

Bị khỉ tấn công, bé gái 10 tuổi bị thương phải nhập viện
Xem chi tiết

Video

Cây xanh bật gốc đè trúng hai du khách ở rừng khỉ

Khi đang đi tham quan rừng khỉ, hai du khách đã tử vong do bị cây xanh bật gốc đè trúng.

Cây xanh bật gốc đè trúng hai du khách ở rừng khỉ

Hàng chục du khách đang đi bộ tham quan rừng khỉ - một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Indonesia - thì cây đa khổng lồ bất ngờ bị bật gốc do những cơn bão gần đây.

Xem chi tiết

