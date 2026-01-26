Bật mí loại hạt giúp Việt Nam thu gần nửa tỷ USD

Hà Nội

Kinh doanh

Không phải là thế mạnh của Việt Nam, nhưng xuất khẩu hạt dẻ cười gây bất ngờ khi đạt gần nửa tỷ USD, trở thành mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm rau quả. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 8,5 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2024 và lập kỷ lục mới. Ảnh: Vneconomy
Đáng chú ý, hạt dẻ cười ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gần 466 triệu USD, tăng tới 72,3%, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm rau quả năm 2025. Ảnh: Internet
Quy mô kim ngạch này thậm chí lớn hơn nhiều loại trái cây có thế mạnh truyền thống như chanh, chuối mít, dứa hay ổi. Ảnh: Internet
Hạt dẻ cười có vỏ cứng màu be và hạt nhân màu xanh nhạt tới vàng bên trong. Ảnh: Điện Biên TV
Khi chín, vỏ thường nứt ra tự nhiên tạo hình giống như một nụ cười, từ đó mới có tên “hạt dẻ cười”. Ảnh: Tiki
Giá hạt dẻ cười tại Việt Nam thay đổi khá nhiều tùy theo xuất xứ, hình thức đóng gói. Ảnh: AnnamShop
Tại các cửa hàng và trang thương mại điện tử, hộp hạt dẻ cười nhập khẩu (200–320g) giá từ 126.000 – 200.000 đồng/gói. Ảnh: Kho Sỉ ANN
Một số sản phẩm đóng gói túi 250–300g có giá khoảng 105.000 – 150.000 đồng. Ảnh: Nongsandungha
Hạt dẻ cười ngày càng phổ biến trong các dịp lễ, Tết và được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Ảnh; Suckhoedoisong
Hiện tại, Mỹ là quốc gia sản xuất hạt dẻ cười lớn nhất thế giới, với sản lượng hàng năm trên 600.000 tấn. Ảnh: Faminuts
Hoàng Minh (tổng hợp)
