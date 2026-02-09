Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng sang chiết hàng loạt bình gas trái phép ở Hà Nội

Công an xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi sang chiết gas trái phép trên địa bàn.

Gia Đạt

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 5/2/2026, Công an xã Ngọc Hồi đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi sang chiết gas trái phép trên địa bàn.

1-6907.jpg
Đối tượng cùng tang vật tại trụ sở Công an xã.

Khoảng 9h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Công an xã Ngọc Hồi phát hiện, ngăn chặn đối tượng P.V.L (sinh năm 2001; HKTT: thôn An Vĩnh, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép tại khu vực đường Đại Thanh, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an xã Ngọc Hồi phát hiện, thu giữ 3 bình gas loại 45kg nhãn hiệu Hồng Hà; 35 bình gas loại 13kg đề nhãn Hồng Hà cùng toàn bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết gas trái phép.

Hiện Công an xã Ngọc Hồi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
