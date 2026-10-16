“Bàn tay vàng” ghép gan đưa phẫu thuật robot đến gần với người dân miền Tây

PGS.TS.BS Lê Văn Thành là người đi đầu trong việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Với hơn 400 ca ghép gan thành công và 36 năm kinh nghiệm, PGS.TS.BS Lê Văn Thành đang trực tiếp ứng dụng phẫu thuật robot tại Vinmec Cần Thơ, mở thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa hiện đại cho người dân đồng bằng sông Cửu Long ngay tại địa phương.

Từ dấu ấn ghép gan đến bước tiến của phẫu thuật robot

Trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật và ghép gan tại Việt Nam, PGS.TS.BS Lê Văn Thành là một trong những chuyên gia có nhiều đóng góp nổi bật. Với 36 năm kinh nghiệm, ông đã thực hiện thành công hơn 400 ca ghép gan, trong đó có nhiều ca bệnh nặng và có diễn biến phức tạp cao, tiêu biểu như các ca bệnh: Ghép gan từ người hiến sống, ghép gan cho trẻ 8 tháng tuổi hay bệnh nhi suy dinh dưỡng 11 tháng tuổi chỉ nặng 5,3 kg, góp phần đưa kỹ thuật ghép gan trở thành thường quy tại Việt Nam.

Không chỉ trực tiếp giành lại sự sống cho hàng trăm người bệnh suy gan giai đoạn cuối, PGS.TS.BS Lê Văn Thành còn là người đi đầu trong việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp chuyên môn và công nghệ. (Ảnh: Vinmec)

Hiện là Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, ông tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa các kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh.

Theo ông, trong ngoại khoa, kinh nghiệm và năng lực phán đoán của phẫu thuật viên luôn giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ mở ra thêm khả năng xử lý những thao tác phức tạp, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ bác sĩ thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn.

Đây cũng là cơ sở để ông tiếp cận và triển khai phẫu thuật robot trong điều trị các bệnh lý phức tạp. Công nghệ không thay thế bác sĩ, mà hỗ trợ phát huy năng lực chuyên môn, đặc biệt trong những ca mổ đòi hỏi thao tác tinh vi tại các vị trí sâu, hẹp và khó tiếp cận. Kỹ thuật cao ngay tại địa phương giúp giảm gánh nặng đi lại và chi phí điều trị

Tại Vinmec Cần Thơ, hệ thống phẫu thuật robot Toumai MT-1000 đang được ứng dụng như “cánh tay nối dài” đắc lực, đánh dấu bước tiến mới trong điều trị các bệnh lý gan - mật - tụy phức tạp. Với thiết kế 4 cánh tay linh hoạt, hình ảnh 3D HD lập thể cùng công nghệ cảm nhận lực, hệ thống hỗ trợ bác sĩ quan sát trực quan và bóc tách, khâu nối tinh vi tại những vị trí sâu hẹp.

Tuy nhiên, robot không thể tự phẫu thuật hay thay thế bác sĩ. Đằng sau hệ thống máy móc hiện đại luôn là yếu tố con người mang tính quyết định - từ kinh nghiệm của phẫu thuật viên, năng lực của ê-kíp gây mê hồi sức đến sự phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành cùng ê-kíp y bác sĩ bên hệ thống phẫu thuật robot tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ.

Trực tiếp thực hiện các đại phẫu điều trị ung thư gan, đường mật, tụy và đại trực tràng di căn bằng robot là PGS.TS.BS Lê Văn Thành. Nếu kinh nghiệm đúc kết từ hơn 400 ca ghép gan là nền tảng vững chắc để đưa ra các quyết định lâm sàng chuẩn xác thì robot chính là công cụ giúp tối ưu hóa những thao tác đó. Sự kết hợp này mang lại lợi ích to lớn cho các ca phẫu thuật ít xâm lấn, giúp giảm thiểu sang chấn thành bụng và tạo điều kiện cho người bệnh phục hồi nhanh chóng sau mổ.

Sự hiện diện của kỹ thuật phẫu thuật hiện đại này mang một ý nghĩa đặc biệt. Với đặc thù dân số đông và địa bàn rộng lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc tiếp cận y tế chuyên sâu trước đây thường đồng nghĩa với những hành trình di chuyển vất vả hàng trăm kilomet. Chính việc triển khai công nghệ robot ngay tại địa phương đang từng bước xóa nhòa rào cản địa lý ấy, mang đến cho người bệnh miền Tây thêm nhiều lựa chọn điều trị chất lượng cao mà không cần phải đi xa.