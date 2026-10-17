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Xã hội

Bắc Ninh tăng cường bảo đảm an ninh tại công viên Lãm Làng

Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Thiên Anh

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều nhóm thanh thiếu niên tập trung quay video, livestream, hóa trang và nhảy múa theo các trào lưu trực tuyến.

Tại khu vực này, nhiều chân máy quay, điện thoại và loa kéo được bố trí để phục vụ hoạt động ghi hình, phát trực tiếp. Âm nhạc phát với âm lượng lớn, trong khi đám đông hiếu kỳ đứng xung quanh theo dõi, reo hò, khiến không gian công viên trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ, tập thể dục và vui chơi của người dân.

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Hình ảnh tại đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh. Ảnh: Fanpage VTV24.

Đáng chú ý, một số người tham gia mặc trang phục hóa trang mô phỏng ma quỷ hoặc các nhân vật có hình dạng kỳ dị, thực hiện những động tác nhảy múa gây chú ý. Hình ảnh này khiến một số phụ huynh bày tỏ lo ngại về trải nghiệm của trẻ nhỏ khi đến công viên vui chơi cùng gia đình.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, việc tập trung đông người vào buổi tối còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Rác thải tại các bãi cỏ, nguy cơ va chạm trong đám đông và khả năng phát sinh mâu thuẫn giữa những người tham gia là những vấn đề cần được quan tâm.

Theo thông tin được phản ánh, một trong những động lực thúc đẩy các nhóm duy trì hoạt động là nhu cầu thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Thông qua các buổi livestream, người biểu diễn có thể nhận quà tặng ảo từ người xem và có khả năng quy đổi thành tiền theo cơ chế của nền tảng. Việc cạnh tranh lượt xem có thể khiến nội dung biểu diễn ngày càng gây chú ý, song không thể vì mục đích thu hút tương tác mà ảnh hưởng đến quyền sử dụng không gian công cộng của người dân.

Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng.

Trước tình trạng trên, việc quản lý các hoạt động tập trung đông người tại công viên cần được thực hiện phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu vui chơi, sáng tạo nội dung của cá nhân với quyền nghỉ ngơi, tập luyện và sinh hoạt của cộng đồng. Những hành vi gây mất trật tự, sử dụng âm thanh không đúng quy định, xả rác hoặc cản trở lối đi cần được kiểm tra, xử lý nếu xác định có vi phạm.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng và đơn vị quản lý địa điểm, mỗi người tham gia cũng cần nâng cao ý thức khi sử dụng không gian công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định về trật tự. Việc bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng không chỉ nhằm hạn chế những bất cập trước mắt mà còn góp phần duy trì môi trường sinh hoạt văn minh, an toàn cho người dân.

#Công viên Lãm Làng #An ninh trật tự #Hoạt động livestream #Vệ sinh môi trường #Quản lý hoạt động công cộng

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Ngày 16/10, thông tin từ Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đơn vị này đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Lãm Làng.

Theo đó, Công an phường Nam Sơn đã tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự; đồng thời bố trí cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

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Xã hội

Xử lý nam thanh niên mang kiếm dạo chơi công viên Lãm Làng

Nam thanh niên đến khu vực công viên Lãm Làng mang theo 1 túi đựng đồ câu cá bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 13h20 ngày 5/1 tại khu vực công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Đội Cảnh sát 113 - Phòng PC06 (Công an tỉnh Bắc Ninh) tuần tra, phát hiện đối tượng B.V.L (sinh năm 2012, HKTT: xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) mang theo 1 túi đựng đồ câu cá.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong có 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm bằng kim loại (thanh kiếm có lưỡi bằng kim loại bản rộng khoảng 03 cm, dài khoảng 60 cm; có cán dài khoảng 30 cm). Đội Cảnh sát 113 tiến hành lập biên bản, bàn giao Công an phường Nam Sơn tiếp tục xác minh, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

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Tội phạm trật tự xã hội ở Phú Thọ giảm hơn 28% trong năm 2025

Năm 2025, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giảm hơn 28% so với năm trước, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 380 vụ, tương đương giảm 28,2% so với năm 2024 (không tính các vụ cờ bạc, mại dâm). Các vụ việc làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 185 tỷ đồng.

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