Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Apple Fitness+ về Việt Nam với giá cực rẻ

Số hóa

Apple Fitness+ về Việt Nam với giá cực rẻ

Từ 15/12, người dùng Việt có thể trải nghiệm Apple Fitness+ với giá chỉ 69.000 đồng/tháng.

Thiên Trang (TH)
Apple công bố đưa dịch vụ Fitness+ về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt toàn cầu.
Apple công bố đưa dịch vụ Fitness+ về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt toàn cầu.
Người dùng trong nước sẽ được tiếp cận nền tảng tập luyện chuẩn mực với mức giá bất ngờ. (Ảnh: Genk)
Người dùng trong nước sẽ được tiếp cận nền tảng tập luyện chuẩn mực với mức giá bất ngờ. (Ảnh: Genk)
Fitness+ không bắt buộc phải có Apple Watch, chỉ cần iPhone hoặc iPad là có thể tập luyện.
Fitness+ không bắt buộc phải có Apple Watch, chỉ cần iPhone hoặc iPad là có thể tập luyện.
Dịch vụ cung cấp thư viện 12 bộ môn từ HIIT, Kickboxing đến Yoga và Thiền định.
Dịch vụ cung cấp thư viện 12 bộ môn từ HIIT, Kickboxing đến Yoga và Thiền định.
Tính năng Custom Plans giúp cá nhân hóa lộ trình tập luyện theo thói quen và thời gian của người dùng.
Tính năng Custom Plans giúp cá nhân hóa lộ trình tập luyện theo thói quen và thời gian của người dùng.
Người dùng có thể “xếp chồng” nhiều bài tập nhờ tính năng Stacks để tối ưu hiệu quả.
Người dùng có thể “xếp chồng” nhiều bài tập nhờ tính năng Stacks để tối ưu hiệu quả.
Fitness+ tích hợp Apple Music và Time to Walk, mang đến trải nghiệm âm nhạc và câu chuyện truyền cảm hứng.
Fitness+ tích hợp Apple Music và Time to Walk, mang đến trải nghiệm âm nhạc và câu chuyện truyền cảm hứng.
Giá chỉ 69.000 đồng/tháng hoặc 499.000 đồng/năm, chia sẻ cho tối đa 5 thành viên trong gia đình.
Giá chỉ 69.000 đồng/tháng hoặc 499.000 đồng/năm, chia sẻ cho tối đa 5 thành viên trong gia đình.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Apple Fitness+ #Việt Nam #tập luyện #giá rẻ #fitness

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT