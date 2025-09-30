Áp lực cuộc sống khiến hôn nhân của giới trẻ dễ đổ vỡ

Áp lực kinh tế, lối sống hiện đại cùng những khác biệt trong quan niệm về tình yêu và gia đình đang khiến nhiều cuộc hôn nhân dễ tan vỡ hơn.

Sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và những áp lực của cuộc sống hiện đại đang khiến hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng trẻ mong manh hơn so với thế hệ cha mẹ, ông bà.

Quan niệm về hôn nhân thay đổi

Nếu như trước đây, hôn nhân được xem là duyên nợ trọn đời, nhiều người chấp nhận ở lại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chữ hiếu, vì con cái hay áp lực xã hội, thì ngày nay, giới trẻ coi trọng giá trị cá nhân hơn. Khi cảm thấy không tìm thấy sự đồng cảm và bình yên trong hôn nhân, họ dễ dàng chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Điều này không hẳn tiêu cực, nhưng khiến hôn nhân dễ đổ vỡ hơn nếu thiếu sự thấu hiểu và kiên nhẫn.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Áp lực kinh tế và công việc

Thế hệ trước thường có lối sống giản dị, ít so sánh và ít bị tác động bởi truyền thông. Ngược lại, các cặp vợ chồng trẻ hiện nay chịu nhiều áp lực: nhà cửa, công việc, thu nhập, con cái, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Những căng thẳng tài chính dễ dẫn đến mâu thuẫn, đặc biệt khi hai người chưa đủ kỹ năng quản lý kinh tế gia đình hoặc không tìm được tiếng nói chung trong chi tiêu.

Ảnh hưởng của mạng xã hội và lối sống mở

Sự phát triển của công nghệ số mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng là “con dao hai lưỡi”. Mạng xã hội khiến vợ chồng trẻ dễ so sánh cuộc sống của mình với người khác, dễ ghen tuông vì những tương tác ảo và thậm chí tạo cơ hội cho các mối quan hệ ngoài luồng. Trong khi đó, lối sống hiện đại đề cao sự tự do, cá nhân hóa, đôi khi làm phai nhạt sự hy sinh và gắn kết vốn cần thiết trong hôn nhân.

Thiếu kỹ năng giải quyết xung đột

Thế hệ trước coi trọng sự nhẫn nhịn, “một điều nhịn, chín điều lành”. Vợ chồng trẻ lại thường muốn khẳng định cái tôi, dễ nóng nảy và ít nhường nhịn. Họ có thể chọn cách im lặng hoặc bùng nổ khi mâu thuẫn, thay vì học cách lắng nghe, trao đổi và tìm giải pháp chung. Xung đột nhỏ nếu không giải quyết khéo léo dễ tích tụ thành rạn nứt lớn.

Sự độc lập và lựa chọn cá nhân

Nhiều bạn trẻ hiện nay có sự nghiệp, thu nhập ổn định nên không phụ thuộc kinh tế vào hôn nhân. Điều này giúp họ tự do quyết định số phận của mình, nhưng đồng thời cũng khiến mối ràng buộc hôn nhân trở nên “dễ cắt đứt” hơn khi không còn tình cảm.

Bài học để giữ gìn hạnh phúc

Dù xã hội thay đổi, bản chất hôn nhân vẫn là sự đồng hành và sẻ chia. Để tránh tan vỡ, vợ chồng trẻ cần:

Học kỹ năng quản lý tài chính, chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Dành thời gian chất lượng cho nhau, thay vì quá tập trung vào công việc hay điện thoại.

Biết lắng nghe, chấp nhận khác biệt và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn.

Giữ sự cân bằng giữa cá nhân và gia đình, giữa tự do và gắn kết.

Kỳ vọng quá cao vào hôn nhân

Nhiều người trẻ bước vào hôn nhân với những kỳ vọng lãng mạn, tin rằng hạnh phúc sẽ luôn màu hồng như lúc yêu. Khi đối diện với thực tế áp lực tài chính, trách nhiệm với con cái, khác biệt tính cách họ dễ thất vọng, cho rằng đối phương không còn như trước, từ đó nảy sinh cảm giác chán nản, muốn buông bỏ.

Ảnh hưởng từ môi trường sống đô thị

Ở thành phố lớn, nhịp sống nhanh, công việc bận rộn khiến vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau. Nhiều cặp vợ chồng trẻ còn sống xa gia đình hai bên, không có sự hỗ trợ trong chăm sóc con cái, càng dễ rơi vào căng thẳng, mệt mỏi. Khi thiếu đi sự nâng đỡ từ mạng lưới xã hội và gia đình, hôn nhân cũng mong manh hơn.

Thiếu sự chuẩn bị trước khi kết hôn

Thế hệ trước thường được gia đình định hướng, cân nhắc kỹ trước khi kết hôn. Ngày nay, nhiều cặp đôi kết hôn sau một thời gian yêu đương ngắn ngủi, chưa kịp hiểu rõ tính cách, thói quen, quan điểm sống của nhau. Sự thiếu chuẩn bị về tâm lý, kỹ năng và kế hoạch lâu dài dễ dẫn đến vỡ mộng sau khi bước vào đời sống hôn nhân.

Hôn nhân của thế hệ nào cũng có thử thách riêng. Điều quan trọng là vợ chồng biết chọn cách yêu thương, thấu hiểu và đồng hành để đi cùng nhau lâu dài.