Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò

Cộng đồng trẻ

Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò

Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18/10, Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò.

Thiên Anh
Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18/10, Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò. Cô diện váy ôm dáng trắng tinh khôi, khéo khoe body săn chắc và đường cong mềm mại - thành quả sau nhiều năm tập luyện thể thao.
Layout makeup nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng càng khiến Ánh Viên toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng.
Giữa không gian lung linh của sự kiện, Ánh Viên không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài mới mẻ mà còn bởi phong thái tự tin, thần thái cực cuốn.
Từ ánh mắt, nụ cười đến cách 'tiểu tiên cá' tương tác với mọi người đều cho thấy sự chững chạc, duyên dáng của một người phụ nữ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất.
Nhiều bình luận thậm chí còn đùa rằng: "Ai mà nói đây là cô gái từng ngày ngụp lặn trong hồ bơi chắc không ai tin mất!" - bởi Ánh Viên giờ đã thật sự "lên đời visual", không thua kém bất kỳ celeb nào trên thảm đỏ.
Ngắm nhìn Ánh Viên ở sự kiện trên, nhiều người phải thừa nhận cô nàng đã lột xác quá thành công.
Nguyễn Thị Ánh Viên là cựu nữ vận động viên bơi lội người Việt Nam. Từng thi đấu cho Đoàn Thể thao Quân đội và đội tuyển bơi lội quốc gia.
Khi mới 19 tuổi, Ánh Viên đã giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, phá 8 kỷ lục và được công nhận là vận động viên ngoài Singapore xuất sắc nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 ở Singapore.
Ánh Viên còn đứng thứ 25 thế giới cự ly 400m tự do của nữ và thứ 9 thế giới nội dung 400m hỗn hợp. Năm 2023, cô là trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất tại Việt Nam và được tặng Huân chương lao động hạng nhì.
Joseph Schooling (kình ngư số 1 Singapore) từng nói về Ánh Viên: "Cô ấy đã thực hiện mọi thứ một cách chuẩn mực, tôi chưa từng thấy một vận động viên nào làm được như vậy. Ánh Viên có một trái tim thép, tinh thần thi đấu vô cùng tuyệt vời. Tôi thấy vui bởi những thành tích cô ấy đạt được".
#Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 #Màn lột xác của Ánh Viên #Chú ý của dân mạng #Thay đổi hình ảnh của Ánh Viên #Sự kiện giải trí Việt Nam

