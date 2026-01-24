Ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Chương trình là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bế mạc.

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026). Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Chương trình là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV, sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Chương trình cũng góp phần khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986-2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng.

Đồng thời, chương trình tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô, trái tim cả nước; bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, đây là thời khắc thiêng liêng và đặc biệt để chúng ta cùng nhau hướng về Đảng với niềm tin son sắt, bày tỏ lòng tri ân sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với các thế hệ tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, những đồng bào, đồng chí đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho độc lập của Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến hôm nay, Đảng ta đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, làm nên kỳ tích hiển hách, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất non sông, đưa đất nước tiến lên đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đã khẳng định, Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, củng cố quyết tâm của toàn dân tộc, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng để đất nước bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

"Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, dưới ánh sáng của các nghị quyết đúng đắn của Đại hội XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn, vững chắc hơn trên con đường xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Đối với Thủ đô Hà Nội, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành công của Đại hội là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc giục chúng ta hành động quyết liệt với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi trước mở đường.

"Với trách nhiệm và vinh dự đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xin nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, phát huy cao độ truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại; là nơi đáng sống, đáng đến, đáng tự hào, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” gồm 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Chương trình là những tiết mục nghệ thuật được xây dựng đặc biệt để kể câu chuyện lịch sử Đảng 96 năm qua, từ những năm đầu thế kỷ XX khi đất nước chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, đến cuộc khởi nghĩa vĩ đại Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trong ngày Quốc khánh 2/9…, cho đến chiến trường và chiến thắng Điện Biên Phủ, Giải phóng Thủ đô, cuộc hành quân xẻ dọc Trường Sơn cứu nước và ngày đất nước, non sông nối liền một dải...

Chương trình kết thúc với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn, như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.