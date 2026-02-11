“Nàng dâu hào môn” Hương Liên diện áo dài trắng, khoe vẻ đẹp tinh khôi

Xuất hiện trong bộ ảnh mới với tà áo dài trắng truyền thống, Hương Liên ghi dấu ấn bởi thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch và vẻ đẹp trong trẻo tựa sương sớm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2, Ma Kết gặp cơ hội phải bắt lấy, có khả năng phất lên nhanh. Cự Giải đào hoa xấu, tính cách nóng nảy nên sửa.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine sẽ vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Quốc phòng Ukraine, ít nhất là đến năm 2030.
Với lớp vỏ gạch đỏ mang phong cách nhiệt đới, ngôi nhà dành hẳn một phần không gian để tạo nên khu vườn xanh mát, đồng nhất phong cách thiết kế trong - ngoài.
Những ngày cận Tết, Lương Thùy Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, khoe trọn vóc dáng nổi bật.
Tết Bính Ngọ 2026, làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) trở thành điểm du xuân lý tưởng gần Hà Nội với nhà sàn cổ, thiên nhiên yên bình và trải nghiệm văn hóa Tày đặc sắc.
Trong 2 tuần tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài chính, tiền bạc tăng nhanh, cơ hội làm giàu tới tấp.
Tony Fadell, người góp phần tạo nên iPod, bày tỏ mong muốn thay thế Tim Cook làm CEO Apple, nhưng con đường trở lại không hề dễ dàng.
Giữa mây trời Ninh Bình hùng vĩ, 'nàng thơ' Kiều Ly Phạm khiến người xem ngẩn ngơ với nhan sắc ngày càng thăng hạng, dịu dàng tựa sương mây.
Xuất hiện tại buổi ghi hình chương trình Tết, NSƯT Kiều Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo dài đính kết tinh tế.
Giới khảo cổ học bất ngờ trước phát hiện con dấu bọ cánh cứng Phoenicia Thời kỳ Đồ Sắt tại một khu định cư xa xôi ở Sardinia.
Moya, robot AI mới của DroidUp, sở hữu làn da ấm áp, biểu cảm tự nhiên và giao tiếp bằng mắt, dự kiến ra mắt cuối 2026 với giá gần 500 triệu đồng.
Giữa khung cảnh sắc hồng của mai anh đào, Lylychuu khiến người xem xao xuyến khi hóa thân nàng thơ dịu dàng, tạo nên khung hình đẹp tựa thước phim điện ảnh.
Tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt một phụ nữ được hỏa táng một phần chôn cùng một con la.
Được mệnh danh "người khổng lồ tự nhiên", Angus MacAskill sở hữu chiều cao lên tới 2,36m. Ông cũng có sức mạnh phi thường nhưng mắc một số bệnh lý suy nhược.
Mercedes-AMG GLC 53 2026 đã trở thành phiên bản thể thao duy nhất ở thời điểm hiện tại của dòng SUV hạng sang GLC, thay thế cả GLC 43 và GLC 63.
Với sự xuất hiện của thế hệ mới cùng cấu hình hybrid, Hyundai Palisade đã tạo cú hích doanh số và đạt 211.215 xe bán ra trên toàn cầu trong năm 2025.
Với mốt xuyên thấu đầy quyến rũ, hot girl đến từ Thái Lan có tên Aum Sinitra được đông đảo fan nhận làm “vợ” ngay trên trang cá nhân.
Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn “Em chờ Tết đến”, “Baby Boo” Tăng Mỹ Hàn đã khiến mạng xã hội xao xuyến.
Thương hiệu xe điện hạng sang Zeekr thuộc tập đoàn Geely Trung Quốc vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên 8X.
Thiết kế váy trễ vai tông trắng cùng phong cách trang điểm sắc sảo giúp Mai Dora khoe khéo vẻ quyến rũ và thần thái ngày càng trưởng thành.