Hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy với bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ

Cộng đồng trẻ

Hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy với bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ

Bộ ảnh mừng năm Bính Ngọ 2026 của "hoa khôi bóng chuyền" Lê Thanh Thúy nhận được nhiều lời khen.

Thiên Anh
Mới đây, Lê Thanh Thúy (sinh năm 1995), VĐV được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền", đăng tải loạt ảnh chào mừng năm Bính Ngọ. "Năm 2026. Chúc may mắn", cô chia sẻ ngắn gọn.
Mới đây, Lê Thanh Thúy (sinh năm 1995), VĐV được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền", đăng tải loạt ảnh chào mừng năm Bính Ngọ. "Năm 2026. Chúc may mắn", cô chia sẻ ngắn gọn.
Trong bộ ảnh, Thanh Thúy xuất hiện với diện mạo khác ngày thường. Cô diện đồ chỉn chu, trang phục toát lên vẻ cổ điển, quý phái trong khi tạo dáng chụp ảnh cùng chú ngựa - linh vật của năm nay.
Trong bộ ảnh, Thanh Thúy xuất hiện với diện mạo khác ngày thường. Cô diện đồ chỉn chu, trang phục toát lên vẻ cổ điển, quý phái trong khi tạo dáng chụp ảnh cùng chú ngựa - linh vật của năm nay.
Trước đó, trên mạng xã hội, Thanh Thúy thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thi đấu, tập luyện hoặc hình ảnh đời thường giản dị với quần jeans, áo thun hay đồ thể thao năng động. Vì vậy, màn “lột xác” về phong cách trong bộ ảnh mừng năm mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và dành lời khen cho sự mới mẻ nhưng vẫn rất tinh tế.
Trước đó, trên mạng xã hội, Thanh Thúy thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thi đấu, tập luyện hoặc hình ảnh đời thường giản dị với quần jeans, áo thun hay đồ thể thao năng động. Vì vậy, màn “lột xác” về phong cách trong bộ ảnh mừng năm mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và dành lời khen cho sự mới mẻ nhưng vẫn rất tinh tế.
Dù thay đổi hình ảnh, nữ VĐV vẫn giữ được nét điềm đạm, nhẹ nhàng và không phô trương – đúng với phong cách mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua.
Dù thay đổi hình ảnh, nữ VĐV vẫn giữ được nét điềm đạm, nhẹ nhàng và không phô trương – đúng với phong cách mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua.
Lê Thanh Thúy được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng thi đấu ở vị trí chủ công, sở hữu chiều cao tốt 1m8 cùng lối chơi ổn định, và sớm gây chú ý không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi ngoại hình sáng.
Lê Thanh Thúy được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng thi đấu ở vị trí chủ công, sở hữu chiều cao tốt 1m8 cùng lối chơi ổn định, và sớm gây chú ý không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi ngoại hình sáng.
Thanh Thúy từng khoác áo các đội bóng chuyền mạnh trong nước, tham gia nhiều giải đấu quốc nội, để lại dấu ấn qua sự bền bỉ và tinh thần thi đấu nghiêm túc.
Thanh Thúy từng khoác áo các đội bóng chuyền mạnh trong nước, tham gia nhiều giải đấu quốc nội, để lại dấu ấn qua sự bền bỉ và tinh thần thi đấu nghiêm túc.
Nữ VĐV này từng góp mặt trong hành trình giành HCB SEA Games 2015, HCĐ SEA Games 2017 và giúp LPB Ninh Bình thống trị nhiều giải đấu từ 2023 đến 2025, trong đó có á quân châu Á và suất dự giải CLB thế giới.
Nữ VĐV này từng góp mặt trong hành trình giành HCB SEA Games 2015, HCĐ SEA Games 2017 và giúp LPB Ninh Bình thống trị nhiều giải đấu từ 2023 đến 2025, trong đó có á quân châu Á và suất dự giải CLB thế giới.
Là phụ công của đội LPBank Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy trở thành tâm điểm chú ý tại giải AVC Challenge Cup 2024 với những màn trình diễn ấn tượng.
Là phụ công của đội LPBank Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy trở thành tâm điểm chú ý tại giải AVC Challenge Cup 2024 với những màn trình diễn ấn tượng.
Ngoài tài năng, Thanh Thúy còn được yêu mến bởi vẻ đẹp tự nhiên với làn da trắng, khuôn mặt sắc sảo và nụ cười duyên. Với hơn 37.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cô dễ dàng thu hút sự chú ý.
Ngoài tài năng, Thanh Thúy còn được yêu mến bởi vẻ đẹp tự nhiên với làn da trắng, khuôn mặt sắc sảo và nụ cười duyên. Với hơn 37.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cô dễ dàng thu hút sự chú ý.
Thời gian vừa qua, Thanh Thúy đã chuyển từ Ninh Bình về tân binh giàu tham vọng Hà Nội Tasco.
Thời gian vừa qua, Thanh Thúy đã chuyển từ Ninh Bình về tân binh giàu tham vọng Hà Nội Tasco.
Thiên Anh
