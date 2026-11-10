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Kho tri thức

Triển lãm Quốc Tử Giám Thăng Long: Đưa 950 năm đạo học đến gần công chúng

Khai mạc tại hồ Hoàn Kiếm, triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” kể hành trình 950 năm đạo học Việt Nam, lan tỏa truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài.

Mai Loan

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” chính thức khai mạc sáng 10/11, tại khu vực Tượng đài Quyết Tử, Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15/11/2026.

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Các đại biểu tham dự triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: “Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

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Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc”.

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Không gian triển lãm.

Theo ông Phạm Tuấn Long, thông qua triển lãm lần này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam. Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm cũng thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

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Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên.

Một điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội. Qua đó, triển lãm tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị lịch sử và cảm nhận nghệ thuật đương đại.

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Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ.

Thông qua các nội dung trưng bày và không gian sắp đặt nghệ thuật, triển lãm góp phần đưa câu chuyện về hành trình gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng.

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Du khách thích thú khi tham gia triển lãm.

Từ dấu mốc ra đời năm 1076, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng của nền giáo dục và đạo học Việt Nam, gắn với những giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, truyền thống hiếu học và khát vọng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay.

#Quốc Tử Giám Thăng Long #Triển lãm văn hóa #Giáo dục Việt Nam #Di sản văn hóa #Truyền thống hiếu học

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