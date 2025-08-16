6 dấu hiệu cơ thể cảnh báo sức khỏe nam giới đang “tụt phong độ”

Béo bụng, sụt cân, khó nuốt hay bầm tím… là những dấu hiệu nam giới không nên bỏ qua, cảnh báo sức khỏe đang âm thầm suy giảm.

Nam giới thường ít để ý những thay đổi nhỏ trên cơ thể, coi đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như tăng cân, sụt cân bất thường, khó nuốt hay bầm tím có thể là cảnh báo sức khỏe đang suy giảm âm thầm. Nhận biết sớm những triệu chứng này giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, từ rối loạn chuyển hóa, tim mạch, đến ung thư hoặc các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Tăng cân, đặc biệt béo bụng

Béo bụng không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn có thể là dấu hiệu rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tim mạch.

Tăng cân, đặc biệt béo bụng. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia sức khỏe, mỡ tích tụ vùng bụng càng nhiều, nguy cơ bệnh tim càng cao. Ngoài ra, tăng cân quá mức còn liên quan đến căng thẳng và trầm cảm.

Sụt cân bất thường

Giảm cân do ăn uống điều độ và tập luyện là bình thường. Tuy nhiên, sụt cân đột ngột mà không chủ ý có thể cảnh báo mất cơ, cường giáp, tiểu đường, loét dạ dày, bệnh tim hoặc thậm chí ung thư (phổi, tuyến tụy, đại tràng).

Khó nuốt

Khó nuốt kéo dài là triệu chứng cần lưu ý. Theo chuyên gia sức khỏe, đây có thể là dấu hiệu trào ngược axit, dị ứng, hoặc ung thư thực quản. Trào ngược mạn tính có thể dẫn đến thực quản Barrett – giai đoạn tiền ung thư. Phát hiện sớm giúp phòng ngừa nguy cơ ung thư.

Thay đổi đường ruột

Những thay đổi về nhu động ruột như táo bón, tiêu chảy kéo dài hay cảm giác muốn đi nhưng không hết có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng. Chảy máu khi đi đại tiện đôi khi do trĩ, nhưng cũng cần kiểm tra kỹ để loại trừ nguy cơ nghiêm trọng.

Khó tiểu hoặc tinh dịch có máu

Ảnh Vinmec

Khó tiểu, có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, rối loạn cương dương không rõ nguyên nhân… có thể là dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, phì đại tuyến tiền liệt hoặc các tình trạng phổ biến khác cũng có thể gây ra triệu chứng này.

Đau hàm

Ngoài đau ngực, đau hàm, đau cổ, tê tay, chóng mặt, khó thở khi vận động cũng có thể cảnh báo bệnh tim hoặc nguy cơ đau tim. Nhận biết sớm các triệu chứng này giúp nam giới can thiệp kịp thời.