50.000 bài nhạc AI mỗi ngày, nghệ sĩ nổi giận

Làn sóng 50.000 ca khúc AI mỗi ngày đang khiến ngành âm nhạc chao đảo, khi nghệ sĩ bị giả giọng, mất quyền kiểm soát và đối mặt nguy cơ bị thay thế.

Thiên Trang (TH)
Làn sóng nhạc do trí tuệ nhân tạo tạo ra đang bùng nổ với tốc độ chưa từng có, khi mỗi ngày có tới 50.000 ca khúc mới được tải lên các nền tảng như Spotify và Deezer.
Sự gia tăng chóng mặt này kéo theo hàng loạt hệ lụy, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng giả giọng nghệ sĩ, khiến nhiều người bị “đánh cắp danh tính âm nhạc” mà không hề hay biết.
Nhiều tên tuổi lớn như Beyoncé hay Drake từng bị gắn tên vào các ca khúc không phải của mình, gây hiểu lầm nghiêm trọng với khán giả.
Không chỉ nghệ sĩ đương đại, ngay cả những nhóm nhạc đã ngừng hoạt động cũng bị “hồi sinh” bằng AI, làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu và đạo đức sáng tạo.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ quy trình phân phối lỏng lẻo, khi các nền tảng cho phép tải nhạc thông qua bên trung gian mà chưa kiểm soát chặt danh tính người đăng.
Công nghệ AI hiện nay thậm chí có thể tạo ra một bài hát hoàn chỉnh chỉ từ vài dòng mô tả, khiến việc sản xuất nhạc giả trở nên dễ dàng và gần như không có rào cản.
Điều này buộc các tổ chức âm nhạc phải lên tiếng “tuyên chiến”, cảnh báo rằng AI có thể bóc lột chất xám và đe dọa trực tiếp đến thu nhập của nghệ sĩ.
Trong bối cảnh ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt, người nghe được khuyến cáo cần thận trọng hơn, bởi tương lai âm nhạc có thể không còn thuộc về con người nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.
