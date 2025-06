5 thứ trong điện thoại âm thầm 'tố cáo' bạn là người EQ thấp

Cuộc sống vốn đầy rẫy gian truân, cổ nhân đã đúc kết ba "cửa ải" then chốt. Vượt qua chúng, bạn sẽ tìm thấy sự an yên và sống một đời thực sự ý nghĩa.

Có vô vàn những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng đạo lý sâu sắc về cuộc đời. "Nhân sinh tam đạo quan, đóa quá tựu bình an" là một trong những câu nói như vậy. Tạm dịch là "Cuộc đời có ba cửa ải, vượt qua an toàn sẽ bình yên", câu tục ngữ này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên, mà còn là sự đúc kết kinh nghiệm xương máu của bao thế hệ về những thử thách lớn mà con người phải đối mặt trên hành trình của mình. Vậy ba cửa ải đó là gì, và tại sao vượt qua chúng lại có thể mang đến sự bình an đích thực?

Theo quan niệm dân gian và triết lý cổ xưa, ba cửa ải quyết định sự bình an và viên mãn của một người là: Cửa ải giáo dục thời niên thiếu, cửa ải danh lợi và cửa ải sinh tử. Thấu hiểu và vượt qua được ba cửa ải này mới có thể xem là thực sự sống an lạc.