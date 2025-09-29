Hà Nội

Đời sống

4 thói quen tập luyện hỗ trợ kiểm soát axit uric hiệu quả

Duy trì các bài tập nhẹ nhàng kết hợp uống đủ nước là cách đơn giản giúp hạ axit uric, phòng ngừa bệnh gout và sỏi thận, đồng thời cải thiện sức khỏe lâu dài.

Vân Giang (Tổng hợp)

Axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy purin trong cơ thể. Khi nồng độ vượt mức cho phép, các tinh thể urat có thể lắng đọng tại khớp, gây viêm, sưng, đau nhức và kích hoạt bệnh gout. Ngoài ra, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể.

axit-uric.jpg
Ảnh minh họa.

Thực tế, chỉ với các bài tập nhẹ nhàng kết hợp uống đủ nước, nhiều người có thể cải thiện chỉ số axit uric trong vòng 3 tháng.

Đi bộ nhanh mỗi ngày

Đi bộ nhanh với cường độ vừa phải là cách hiệu quả để giảm axit uric. Nghiên cứu cho thấy các chương trình aerobic kéo dài 45 ngày giúp nồng độ urat huyết thanh giảm khoảng 10,5%, hiệu quả này có thể duy trì từ 3 đến 7 tháng.

2bce109ad6485c160559.jpg
Ảnh minh hoạ

Mỗi ngày, bạn nên đi bộ nhanh khoảng 30 phút, 5 ngày mỗi tuần (tương đương 150 phút/tuần). Cường độ vừa phải được nhận biết khi bạn có thể trò chuyện nhưng khó hát thành lời. Đây là cách vận động an toàn, phù hợp với hầu hết mọi người.

Kết hợp bài tập sức bền và tim mạch

Việc phối hợp bài tập kháng lực nhẹ với aerobic mang lại lợi ích kép, vừa giúp tiêu thụ lactat, vừa hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric. Thử nghiệm trên bệnh nhân tiểu đường cho thấy chỉ tập kháng lực đơn thuần có thể khiến nồng độ urat tăng, vì vậy việc thêm các bài tập cardio nhẹ nhàng là cần thiết.

Một lịch tập cơ bản có thể bắt đầu với 2 hiệp, mỗi hiệp 10 – 12 lần lặp lại cho các nhóm cơ chính với tạ nhẹ, sau đó thực hiện 15 – 20 phút đi bộ chậm hoặc đạp xe để duy trì nhịp tim ổn định và bền vững.

Đạp xe hoặc bơi lội với tốc độ ổn định

Các bài tập aerobic nhẹ đến trung bình như đạp xe hay bơi lội cũng giúp cải thiện nồng độ axit uric. Ngược lại, tập luyện cường độ cao có thể làm tăng tạm thời lượng urat do tích tụ lactat.

1bb1f9d93a0bb055e91a.jpg
Ảnh minh hoạ

Để đạt hiệu quả, bạn nên tập từ 25 – 40 phút mỗi buổi, 3 – 5 ngày/tuần, với cường độ vừa phải, không thở gấp. Uống đủ nước trong quá trình tập cũng rất quan trọng, vì nước hỗ trợ thận đào thải urat qua nước tiểu.

Yoga và thể dục dưới nước – lựa chọn an toàn cho khớp

Yoga là hình thức vận động nhẹ nhàng, được chứng minh có thể giảm nồng độ axit uric sau 10 – 11 tuần luyện tập. Đây là lựa chọn phù hợp cho người bị đau khớp hoặc sức khỏe hạn chế.

489c1a96da44501a0955.jpg
Ảnh minh họa

Tương tự, các bài tập dưới nước (thủy trị liệu) giúp giảm áp lực lên khớp, cải thiện tuần hoàn và chuyển hóa, đồng thời hỗ trợ cân bằng axit uric trong máu. Một số buổi tập có thể làm urat tăng tạm thời, nhưng các chương trình tập đều đặn, cường độ vừa phải lại mang đến lợi ích lâu dài.

Ngoài tập luyện, người có nồng độ axit uric cao nên hạn chế thực phẩm giàu purin, duy trì cân nặng hợp lý và uống đủ nước. Kết hợp chế độ ăn lành mạnh với vận động thường xuyên sẽ giúp kiểm soát axit uric hiệu quả, giảm nguy cơ mắc gout và các biến chứng liên quan.

Sống Khỏe

'Khung giờ vàng' ăn gạo lứt giúp kiểm soát axit uric, tốt cho người bị gout

Ăn gạo lứt vào buổi sáng và bữa trưa được xem là “thời điểm vàng” giúp hỗ trợ hạ axit uric, ngừa gout, đồng thời tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

Gạo lứt từ lâu được coi là “ngũ cốc vàng” cho sức khỏe nhờ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, với người có chỉ số axit uric cao, việc lựa chọn đúng thời điểm ăn gạo lứt có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh gout hiệu quả hơn.

gao-lut.png
Ảnh minh họa
Sống Khỏe

Cảnh báo 7 bệnh xương khớp phổ biến ở tuổi già

Tuổi già khiến xương khớp suy yếu, dễ mắc các bệnh như thoái hóa, loãng xương, gout hay viêm khớp, gây đau nhức và hạn chế vận động.

Tuổi càng cao, hệ xương khớp càng chịu nhiều ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Người cao tuổi thường đối mặt với các bệnh lý như thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp… gây đau nhức, hạn chế vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là dấu hiệu tất yếu của tuổi già, các bệnh xương khớp nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc hiểu rõ những bệnh thường gặp sẽ giúp người cao tuổi chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe xương khớp hiệu quả hơn.

Sống Khỏe

Bác sĩ cảnh báo tự ý dùng corticoid trị gout có thể gây tàn phế

Các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng corticoid để điều trị bệnh gout có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây tàn phế...

Gout (gút) là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa thường gặp, đặc trưng bởi sự lắng đọng tinh thể urat trong các mô gây tổn thương các cơ quan tương ứng. Bệnh nhân bị gút sẽ bị sưng đau nóng đỏ khớp (viêm khớp cấp vi tinh thể), xuất hiện hạt tophi ở nhiều nơi, sỏi thận.

Bệnh gout thường gặp ở nam giới tuổi trung niên, đặc biệt là ở những người béo, ưa uống rượu, ăn chế độ nhiều đạm. Ở các nước phát triển bệnh chiếm tỷ lệ từ 1- 2%.

