3 điều cấm kỵ khi chụp ảnh tượng Phật khiến ai cũng rùng mình

Tưởng là hành động bình thường, nhưng chụp ảnh tượng Phật có thể mang lại hệ lụy tâm linh khó lường. 5 điều sau đây khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ.

Nếu chú ý, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp tấm biển "Cấm chụp ảnh tượng Phật". Thế nhưng, không ít người vẫn lén lút giơ điện thoại chụp, cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí còn tự mãn vì qua mặt được người trông coi. Thực ra, quy định này không phải mê tín mà đằng sau là 3 lý do rõ ràng, trong đó có hai điều mà gần như 99% người không hề biết tới.

Tấm biển "Cấm chụp ảnh tượng phật" thường được đặt trong chùa để nhắc nhở du khách

1. Giữ gìn sự thanh tịnh nơi cửa Phật

Chùa chiền là chốn linh thiêng, nơi con người tìm về sự tĩnh tâm và an nhiên. Tiếng ồn ào, ánh đèn chớp nháy hay hành động tùy tiện đều có thể làm mất đi sự trang nghiêm ấy. Việc chụp ảnh tượng Phật trong lúc lễ bái không chỉ thể hiện sự thiếu thành kính, mà còn bị xem là hành động xúc phạm đến sự thanh tịnh của không gian thờ tự.

Vì vậy, ai từng bước qua cổng chùa đều nên hiểu: giữ lòng yên tĩnh, buông điện thoại xuống cũng là một cách hành lễ.

2. Ánh sáng có thể gây tổn hại tượng Phật

Nhiều người biết rằng chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến cổ vật, nhưng ít ai hiểu vì sao. Theo một số chuyên gia vật lý, ánh sáng là tập hợp của vô số hạt photon. Khi chiếu vào các tượng Phật cổ, thường được làm từ gỗ, đồng hoặc dát vàng năng lượng của photon có thể gây ra tác động vi mô lên lớp sơn, vàng quỳ hoặc màu sắc của tượng, khiến chúng xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

Chính vì vậy, ánh đèn flash không chỉ làm chói mắt người khác mà còn thật sự gây hại cho tượng Phật, nhất là với những pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi.

3. Tượng Phật cũng có “quyền hình ảnh”

Điều mà rất ít người biết là nhiều tượng Phật trong chùa thuộc quyền sở hữu hoặc quyền hình ảnh của cá nhân nghệ nhân tạo tác, chứ không phải của nhà chùa. Tức là, nếu chụp ảnh và sử dụng hình ảnh tượng Phật cho mục đích thương mại hoặc lan truyền mà không xin phép, bạn có thể vô tình vi phạm bản quyền.

Hàng ngàn năm trước, khi chưa có máy ảnh, không ai nghĩ đến chuyện cấm chụp tượng Phật. Nhưng xã hội thay đổi, công nghệ phát triển, những quy định mới ra đời không phải để làm khó du khách, mà để bảo vệ giá trị văn hóa, tôn giáo và lòng thành kính của con người.

Vì vậy, lần sau khi bước chân vào chùa, thay vì giơ điện thoại lên, hãy khép tay, cúi mình và giữ sự an yên trong tâm, đó mới là bức ảnh đẹp nhất trong đời.