Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

3 điều cấm kỵ khi chụp ảnh tượng Phật khiến ai cũng rùng mình

Tưởng là hành động bình thường, nhưng chụp ảnh tượng Phật có thể mang lại hệ lụy tâm linh khó lường. 5 điều sau đây khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ.

Theo ngoisao.vn

Nếu chú ý, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp tấm biển "Cấm chụp ảnh tượng Phật". Thế nhưng, không ít người vẫn lén lút giơ điện thoại chụp, cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí còn tự mãn vì qua mặt được người trông coi. Thực ra, quy định này không phải mê tín mà đằng sau là 3 lý do rõ ràng, trong đó có hai điều mà gần như 99% người không hề biết tới.

Tấm biển &quot;Cấm chụp ảnh tượng phật&quot; thường được đặt trong chùa để nhắc nhở du khách
Tấm biển "Cấm chụp ảnh tượng phật" thường được đặt trong chùa để nhắc nhở du khách

1. Giữ gìn sự thanh tịnh nơi cửa Phật

Chùa chiền là chốn linh thiêng, nơi con người tìm về sự tĩnh tâm và an nhiên. Tiếng ồn ào, ánh đèn chớp nháy hay hành động tùy tiện đều có thể làm mất đi sự trang nghiêm ấy. Việc chụp ảnh tượng Phật trong lúc lễ bái không chỉ thể hiện sự thiếu thành kính, mà còn bị xem là hành động xúc phạm đến sự thanh tịnh của không gian thờ tự.

Vì vậy, ai từng bước qua cổng chùa đều nên hiểu: giữ lòng yên tĩnh, buông điện thoại xuống cũng là một cách hành lễ.

2. Ánh sáng có thể gây tổn hại tượng Phật

Nhiều người biết rằng chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến cổ vật, nhưng ít ai hiểu vì sao. Theo một số chuyên gia vật lý, ánh sáng là tập hợp của vô số hạt photon. Khi chiếu vào các tượng Phật cổ, thường được làm từ gỗ, đồng hoặc dát vàng năng lượng của photon có thể gây ra tác động vi mô lên lớp sơn, vàng quỳ hoặc màu sắc của tượng, khiến chúng xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, ánh đèn flash không chỉ làm chói mắt người khác mà còn thật sự gây hại cho tượng Phật, nhất là với những pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi.

3. Tượng Phật cũng có “quyền hình ảnh”

Điều mà rất ít người biết là nhiều tượng Phật trong chùa thuộc quyền sở hữu hoặc quyền hình ảnh của cá nhân nghệ nhân tạo tác, chứ không phải của nhà chùa. Tức là, nếu chụp ảnh và sử dụng hình ảnh tượng Phật cho mục đích thương mại hoặc lan truyền mà không xin phép, bạn có thể vô tình vi phạm bản quyền.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hàng ngàn năm trước, khi chưa có máy ảnh, không ai nghĩ đến chuyện cấm chụp tượng Phật. Nhưng xã hội thay đổi, công nghệ phát triển, những quy định mới ra đời không phải để làm khó du khách, mà để bảo vệ giá trị văn hóa, tôn giáo và lòng thành kính của con người.

Vì vậy, lần sau khi bước chân vào chùa, thay vì giơ điện thoại lên, hãy khép tay, cúi mình và giữ sự an yên trong tâm, đó mới là bức ảnh đẹp nhất trong đời.

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/lam-sao/tai-sao-lai-cam-chup-anh-truoc-tuong-phat-huong-dan-vien-da-noi-su-that-roi-toi-se-khong-bao-gio-dam-lam-the-nua-470381.htm?fbclid=iwzxh0bgnhzw0cmtaaynjpzbexvjq5tmgxcxngt1bmrlvlcweem8lawazoedfzp8tak5nzvymr3wb81gxivulhcdmz4sr9barjxqqpusjew-u_aem_vfv7dy_tghnsdbawgwtjow&brid=vw7--tqb5ilb7ewi7n2pdw
#chụp ảnh ở chùa #chụp ảnh tượng phật #chụp ảnh tượng phật trong chùa

Bài liên quan

Sống đạo

7 việc không nên làm theo lời Phật để tâm luôn thanh thản

Phật chỉ ra 7 điều khiến đời người vướng khổ đau, nếu biết tránh xa, mỗi ngày bạn sẽ an yên, thảnh thơi và hạnh phúc hơn.

1. Trốn tránh trách nhiệm

Để làm được điều này quả thực không dễ dàng bởi thật khó để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn.

Xem chi tiết

Sống đạo

10 triết lý nhân sinh sau 50 tuổi ai thấm sớm người ấy hạnh phúc

Sau 50 tuổi, điều quan trọng không phải là nói thật nhiều mà là sống thật sâu - biết im lặng đúng lúc, chọn điều đáng quan tâm để an yên tuổi già.

Tuổi 20 muốn chứng minh mình đúng. Tuổi 30 muốn chứng minh mình giỏi. Tuổi 40 bắt đầu biết mệt. Và đến tuổi 50, người ta chỉ muốn bình an. Nhưng bình an không tự nhiên mà có, nó là kết quả của bao lần vấp ngã, mất mát, và tỉnh ngộ. Dưới đây là 10 triết lý nhân sinh mà nếu sau 50 tuổi vẫn chưa thấm, nghĩa là bạn còn đang sống quá vội.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Sống đạo

Bảy lời dặn quý giá ông bà luôn nói trong mỗi bữa cơm

Không chỉ là bữa ăn, mâm cơm gia đình còn là nơi ông bà truyền dạy 7 bài học sâu sắc về đạo đức, sức khỏe, biết ơn và cách làm người.

Trong mâm cơm gia đình, không chỉ là nơi sum vầy, chia sẻ thức ăn mà còn là kho tàng kinh nghiệm sống được ông bà truyền lại qua những câu dặn dò khôn ngoan. Những lời dạy này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một triết lý sống sâu sắc, giúp con cháu trưởng thành và ứng xử khôn ngoan trong đời. Ông bà hiểu rằng, mỗi bữa cơm là cơ hội để gieo những hạt giống giá trị vào tâm hồn các thế hệ sau. Và thường, trong mâm cơm, những ông bà khôn ngoan sẽ dặn con cháu 7 điều này.

Thứ nhất, “Ăn chậm, nhai kỹ”. Lời dạy này không chỉ đơn thuần là cách để bảo vệ sức khỏe, mà còn nhắc nhở con cháu biết chậm rãi trong mọi việc, không vội vàng hấp tấp. Một bữa ăn được tận hưởng từng miếng cơm, từng hạt gạo sẽ dạy trẻ cách kiên nhẫn, biết trân trọng những gì mình có và nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới