3 cây cảnh an lành, đặt ở phòng khách vượng khí, hút lộc, ngũ phúc lâm môn

3 cây cảnh này không chỉ đẹp mắt, mà còn mang lại may mắn và nhắc ta mỗi ngày: bình an là phúc, bền bỉ là tài và sum vầy chính là giàu có.

Trồng cây cảnh với người thường như chúng ta, không phải để phô trương, chỉ là để thêm chút sức sống cho ngôi nhà và cho mình một điều để mong chờ.

Đặt một chậu hoa may mắn ở phòng khách không phải để cầu giàu sang bất ngờ, mà để cầu bình an, thuận hòa.

Chỉ cần màu xanh tươi mát lan khắp phòng, tâm trạng đã phấn chấn hơn. Nhiều người tưởng hoa may mắn thì đỏng đảnh, nhưng thực tế ngược lại - chúng rất dẻo dai, sống tốt ngay cả nơi chỉ có ánh sáng gián tiếp.

Dưới đây là 3 cây cảnh như thế - đẹp sâu, bền và chứa triết lý sống an yên.

Cây cảnh này không rực rỡ chói lóa.

1. Cây thanh liễu: Vẻ đẹp của sự khiêm nhường

Thanh liễu - tên khoa học Chamelaucium uncinatum, họ Đào kim nương - Myrtaceae, gốc từ miền Tây nước Úc. Ở Việt Nam, nó là khách thanh tao, ưa mát.

Trồng tốt nhất ở Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo cho hoa đậm và bền. Ở phố thị nóng ẩm, chỉ cần một bình cành thanh liễu cũng đủ làm sáng cả góc phòng khách.

Cây cảnh này không rực rỡ chói lóa. Vẻ đẹp của nó là dịu nhẹ, thanh khiết. Mỗi bông nhỏ xíu năm cánh như ngôi sao giấy, mỏng manh thuần khiết, phủ kín cành. Một cành là cả một bầu trời sao.

Điều kỳ diệu là hoa nở rất lâu, có thể hơn nửa năm. Ngay cả khi sấy khô, nó vẫn giữ dáng thanh tú một, hai năm, mang sức sống bền bỉ cho ngôi nhà.

Cây cảnh không tranh giành ánh nhìn

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh thanh liễu

Trong ngôn ngữ các loài hoa, thanh liễu là hoa của may mắn thầm lặng. Nó tượng trưng cho sự thanh lịch, bình an, sức khỏe bền niên và thuận buồm xuôi gió.

Với dáng vẻ khiêm nhường, màu nhạt như sương, cây cảnh không tranh giành ánh nhìn, chỉ lặng lẽ lớn và lặng lẽ nở.

Về phong thủy, thanh liễu không kích hoạt tài lộc ồn ào mà điều hòa khí. Đặt một bình ở nơi có ánh sáng gián tiếp trong phòng khách là đặt một lời nhắc về nếp sống an nhiên.

Cây cảnh này cũng dạy ta về cách sống ít tốn sức mà vẫn an lành.

Gia đình nào cũng cần điều đó: không cần quá nhiều sóng gió, chỉ cần mỗi người bình an, mỗi ngày ổn định. Đó mới là may mắn lớn nhất.

Cây cảnh này cũng dạy ta về cách sống ít tốn sức mà vẫn an lành. Trồng thủy canh chỉ cần thay nước sạch thường xuyên. Trồng đất thì giữ hơi khô, tránh ngập úng. Nó chịu được bóng râm, chịu hạn, hiếm sâu bệnh.

Những điều tốt lành thực sự không đòi hỏi ta dốc cạn sức, chỉ cần quan tâm vừa đủ, đều đặn và chân thành.

Cây cảnh khô cũng không tàn

2. Cây cảnh cúc bất tử: Bài học về sự trường tồn

Cúc bất tử, tên khoa học Xerochrysum bracteatum, họ Cúc - Asteraceae, cũng gốc từ Úc. Tên cũ là Helichrysum bracteatum. Ở Việt Nam gọi là cúc bất diệt, trồng nhiều ở Đà Lạt.

Đặc tính độc đáo của cây cảnh này là dù đã lìa cành và khô héo, cánh hoa vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ ban đầu, như chưa từng tàn phai. Đây là cây cảnh bị đánh giá thấp, giá phải chăng nhưng đẹp, bền và mang ý nghĩa tốt lành.

Cánh hoa dày mà mềm mại, mịn như nhung, như giấy. Màu sắc nhẹ nhàng phong phú: hồng phấn, vàng mơ, trắng ngà, cam đất... nhiều lớp xếp chồng tạo nên cảnh tượng quyến rũ.

Cây cảnh mang phước lành

Khi nở rộ, nó lâu héo. Và ngay cả khi khô hoàn toàn, chúng cũng không rụng, không nát. Vì thế mới gọi là bất tử. Nếu thanh liễu là vẻ đẹp của khiêm nhường, thì cúc bất tử là vẻ đẹp của kiên định.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh cúc bất tử

Trong đời sống tinh thần, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, ý chí kiên định và vận may lâu dài. Dân gian tin rằng những bông hoa nở quanh năm cho thấy vận may luôn hiện hữu, phước lành bền vững, cuộc sống viên mãn.

Có một triết lý đẹp ẩn trong cây cảnh này: kết thúc không phải là biến mất. Một bông hoa tàn đi nhưng màu sắc vẫn ở lại.

Về chăm sóc, cây cảnh cực kỳ bao dung.

Cũng như trong đời người, những gì chân thành, tử tế, dù thời gian trôi qua vẫn giữ nguyên giá trị. Trồng một chậu cúc bất tử là tự nhắc mình sống bền bỉ, thủy chung, không bỏ cuộc giữa chừng.

Cách chăm sóc cây cảnh cúc bất tử

Về chăm sóc, cây cảnh cực kỳ bao dung. Ưa nắng nhưng không kén sáng, chỉ cần đặt gần cửa sổ phòng khách có ánh sáng gián tiếp là nở rộ. Chịu được nhiệt, sống được trong đất nghèo, đất vườn thường cũng đủ.

Nguyên tắc duy nhất: để đất khô hoàn toàn rồi mới tưới đẫm, tránh úng lâu gây thối rễ. Mùa sinh trưởng thỉnh thoảng cho ít phân pha loãng.

Từ xuân đến thu, nó sẽ đền đáp bằng những đợt hoa nối tiếp. Một chậu trong phòng khách là có hoa và có may mắn quanh năm.

Vẻ đẹp của cây cảnh này nằm ở quả.

3. Cây quất: Sự sum vầy của ngũ phúc

Nếu thanh liễu là an, cúc bất tử là bền, thì quất cảnh chính là vượng.

Quất là cây may mắn được yêu thích nhất dịp Tết Nguyên đán, hầu như nhà nào cũng từng có một chậu. Vẻ ngoài tươi tắn, dễ chịu, ý nghĩa tuyệt vời, hợp với phòng khách của mọi gia đình.

Vẻ đẹp của cây cảnh này nằm ở quả. Một cây có thể cùng lúc mang nhiều kích cỡ quả, từ nụ xanh non đến quả vàng óng, mọc thành chùm trĩu trịt. Màu vàng óng trên nền lá xanh thẫm bóng mượt trông rực rỡ và đầy sinh lực, rất hợp không khí ấm cúng, sum họp.

Cây cảnh tượng trưng cho hòa thuận

Ý nghĩa phong thuỷ của quất

Ngay trong tên gọi đã mang điềm lành. Theo âm Hán Việt, quất gần với "cát", nghĩa là cát tường. Một chậu quất xum xuê, quả - hoa - nụ - lộc cùng tồn tại trên một cây, chính là hình ảnh ngũ phúc lâm môn, ngũ đại đồng đường, con cháu đề huề, thịnh vượng.

Về phong thủy, quất là biểu tượng mạnh mẽ cho sung túc và đoàn tụ. Cây càng sai quả, quả càng vàng đều, lá càng xanh mướt thì gia khí càng vượng.

Cây cảnh tượng trưng cho hòa thuận, phát triển mạnh mẽ và vận may liên tục. Đặt một chậu ở phòng khách, đặc biệt hướng Đông Nam - cung tài lộc, hay ngay lối vào, là cách gửi gắm mong ước về một năm đủ đầy.

Cây cảnh không khó chăm sóc

Cách chăm sóc cây quất

Quất cũng rất dễ chăm và hợp môi trường trong nhà. Chịu được bóng râm nhẹ, không chịu nắng gắt trực tiếp. Đặt nơi có đủ ánh sáng gián tiếp là đủ. Tưới theo nguyên tắc "thấy khô mới tưới", tránh úng lâu và để không khí lưu thông.

Trong thời kỳ ra quả, không cần bón nhiều, chỉ cần chăm sóc tối thiểu là đủ để quả bám lâu không rụng.

Vào thu đông, đặt một chậu quất chín vàng trong phòng khách, sắc vàng của quả cộng hưởng sắc xanh của lá, tự khắc tạo nên bầu không khí lễ hội, ấm áp và may mắn.

Cây cảnh may mắn chưa bao giờ dựa trên điều huyền bí. Chúng chỉ là những loài dễ chăm, sống khỏe, giúp nhà cửa tươi sáng, sạch sẽ, thoải mái hơn.

Cây cảnh may mắn chưa bao giờ dựa trên điều huyền bí

Khi môi trường được cải thiện, tâm trạng tự khắc bình yên hơn, cuộc sống dần dễ chịu và trọn vẹn hơn. Đó chính là phong thủy tốt nhất.

3 cây cảnh này: thanh liễu khiêm nhường, cúc bất tử kiên cường và quất cảnh sum vầy - đều đẹp, lành và dễ chăm và phù hợp mọi không gian, người mới bắt đầu cũng trồng được.

Không cần nhiều, bạn chỉ cần một chậu ở phòng khách. Chúng đẹp mắt, mang lại may mắn, và nhắc ta mỗi ngày: bình an là phúc, bền bỉ là tài, và sum vầy chính là giàu có.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc