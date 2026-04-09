2 món chống mất đồ, quay lén cực hot mùa du lịch

2 món chống mất đồ, quay lén cực hot mùa du lịch

Chỉ vài trăm nghìn, máy dò camera ẩn và tag định vị đang trở thành “trợ thủ” không thể thiếu giúp bảo vệ tài sản và quyền riêng tư mùa hè.

Thiên Trang (TH)
Mùa du lịch hè khiến nhu cầu bảo vệ tài sản cá nhân và quyền riêng tư tăng cao, kéo theo sự lên ngôi của những thiết bị nhỏ gọn như máy dò camera ẩn và tag định vị với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: Webuy)
Mùa du lịch hè khiến nhu cầu bảo vệ tài sản cá nhân và quyền riêng tư tăng cao, kéo theo sự lên ngôi của những thiết bị nhỏ gọn như máy dò camera ẩn và tag định vị với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: Webuy)
Trong đó, máy dò camera ẩn được nhiều người lựa chọn khi lưu trú tại khách sạn, homestay hoặc phòng thay đồ, nơi nguy cơ bị quay lén tồn tại nhưng rất khó phát hiện bằng mắt thường.(Ảnh: Webuy)
Trong đó, máy dò camera ẩn được nhiều người lựa chọn khi lưu trú tại khách sạn, homestay hoặc phòng thay đồ, nơi nguy cơ bị quay lén tồn tại nhưng rất khó phát hiện bằng mắt thường.(Ảnh: Webuy)
Thiết bị này hoạt động dựa trên việc quét tín hiệu vô tuyến để phát hiện camera đang truyền dữ liệu, đồng thời sử dụng đèn LED hoặc laser để tìm phản xạ từ ống kính, giúp người dùng nhanh chóng khoanh vùng vị trí nghi vấn.
Thiết bị này hoạt động dựa trên việc quét tín hiệu vô tuyến để phát hiện camera đang truyền dữ liệu, đồng thời sử dụng đèn LED hoặc laser để tìm phản xạ từ ống kính, giúp người dùng nhanh chóng khoanh vùng vị trí nghi vấn.
Ưu điểm lớn nhất là thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo và thao tác đơn giản, tuy nhiên người dùng cũng cần lưu ý rằng không phải mọi loại camera đều có thể bị phát hiện, đặc biệt là các thiết bị ghi hình không phát sóng.
Ưu điểm lớn nhất là thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo và thao tác đơn giản, tuy nhiên người dùng cũng cần lưu ý rằng không phải mọi loại camera đều có thể bị phát hiện, đặc biệt là các thiết bị ghi hình không phát sóng.
Bên cạnh đó, tag định vị cũng trở thành “cứu tinh” cho những ai hay quên đồ khi đi du lịch, với khả năng theo dõi vị trí thông qua kết nối Bluetooth và hệ sinh thái thiết bị xung quanh.
Bên cạnh đó, tag định vị cũng trở thành “cứu tinh” cho những ai hay quên đồ khi đi du lịch, với khả năng theo dõi vị trí thông qua kết nối Bluetooth và hệ sinh thái thiết bị xung quanh.
Chỉ cần gắn vào chìa khóa, balo hoặc vali, người dùng có thể kiểm tra vị trí trên điện thoại và nhận cảnh báo khi đồ vật rời khỏi phạm vi an toàn, giảm đáng kể nguy cơ thất lạc.(Ảnh: Webuy)
Chỉ cần gắn vào chìa khóa, balo hoặc vali, người dùng có thể kiểm tra vị trí trên điện thoại và nhận cảnh báo khi đồ vật rời khỏi phạm vi an toàn, giảm đáng kể nguy cơ thất lạc.(Ảnh: Webuy)
Một số dòng tag cao cấp còn tích hợp GPS và kết nối mạng di động, cho phép định vị ở khoảng cách xa mà không phụ thuộc vào thiết bị xung quanh, dù đi kèm mức giá cao hơn đáng kể.(Ảnh: Webuy)
Một số dòng tag cao cấp còn tích hợp GPS và kết nối mạng di động, cho phép định vị ở khoảng cách xa mà không phụ thuộc vào thiết bị xung quanh, dù đi kèm mức giá cao hơn đáng kể.(Ảnh: Webuy)
Nhìn chung, với chi phí không quá lớn, hai thiết bị này đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển, đặc biệt trong bối cảnh các rủi ro về mất cắp và xâm phạm riêng tư ngày càng khó lường.
Nhìn chung, với chi phí không quá lớn, hai thiết bị này đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển, đặc biệt trong bối cảnh các rủi ro về mất cắp và xâm phạm riêng tư ngày càng khó lường.
Thiên Trang (TH)
