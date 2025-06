15 câu Đắc Nhân Tâm gói trọn thủ thuật thu phục lòng người

Vào một đêm đông năm 1935, New York đón nhận một đợt rét hiếm thấy. Giữa cơn gió buốt giá, vẫn có hàng ngàn người đổ về phòng tiệc của khách sạn Pennsylvania. Chưa đến 7 giờ 30, nơi đây đã không còn chỗ trống, tiếng người huyên náo vang dội. Mọi người đều ngóng chờ, háo hức đợi một người xuất hiện. Nhân vật bí ẩn này không phải là chính khách hay ngôi sao, mà là một giảng viên. Ông tên là Dale Carnegie, chuyên đào tạo về kinh doanh. Học viên của ông bao gồm nhân viên bán hàng, tài xế xe tải, tiều phu, cho đến các giám đốc và thành viên hội đồng quản trị. Trong suốt 24 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của ông, có người vượt qua được bế tắc sự nghiệp, có người mở rộng được thị trường mới, cũng có người từ đó làm giàu.

Để giúp được nhiều người hơn, năm sau đó Carnegie đã viết cuốn "Kỹ năng giao tiếp" thành sách. Cuốn sách đó chính là "How to Win Friends and Influence People" (Đắc nhân tâm).

Trong sách, Carnegie phân tích sâu sắc nội tâm và bản chất con người, từng bước hướng dẫn mọi người cách thuận theo bản tính con người để đứng vững trong xã hội.

Tôi đã chắt lọc tinh hoa trong sách thành 15 câu nói. Nếu bạn hiểu được, sẽ không còn mối quan hệ nào mà bạn không thể xử lý tốt.

"Nghệ thuật ăn nói" khi giao tiếp với người khác

1. Chỉ trích – cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Trong sách có nói: Dù mắc lỗi lớn đến đâu, trong 99% trường hợp, con người thường không tự trách bản thân.

Một trong những điểm yếu của bản tính con người là: chúng ta rất khó làm "người phê bình tiêu cực" của chính mình, và luôn tìm được lý do để biện hộ. Ngay cả khi chịu cúi đầu nhận lỗi, con người vẫn có phản ứng bản năng là kháng cự sự phủ định từ bên ngoài. Vì vậy, khi đối nhân xử thế, đừng chăm chăm vào lỗi lầm của người khác để chỉ trích hay giáo huấn.

Bạn có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng kết quả lại có thể khiến đối phương nổi giận và ghi hận trong lòng. Đừng đối đầu với bản tính con người. Không nói lời chỉ trích – đó là sự thấu hiểu nhân tính, cũng là cách bảo vệ chính mình.

2. Khi phê bình và chế giễu không mang lại kết quả, sự khen ngợi chân thành lại phát huy tác dụng

Trong sách có nhắc đến một học viên của Carnegie tên là Pamela, là quản lý tại một trung tâm thương mại. Điều khiến cô đau đầu nhất trong công việc là mấy bác bảo vệ không chịu nghe lời. Với họ, la mắng hay mỉa mai đều vô tác dụng. Sau này, theo gợi ý của Carnegie, Pamela thay đổi cách tiếp cận – biến chỉ trích thành lời khen ngợi. Không ngờ rằng, sau khi được động viên, các bác bảo vệ lại bùng nổ tinh thần làm việc.

Sách phân tích: một điểm yếu lớn của bản tính con người là sự phi lý trí. "Con người bị cảm xúc chi phối, bị định kiến điều khiển, bên trong đầy sự kiêu ngạo và phù phiếm." Bất kỳ ai cũng có nhu cầu mãnh liệt được công nhận và được khen ngợi.

Đừng keo kiệt lời khen của bạn. Hãy rộng rãi và chân thành khi khen người khác – điều đó thường dễ chạm đến lòng người và giúp bạn đạt được mục tiêu.

3. Cách duy nhất để thắng trong một cuộc tranh luận là: đừng tranh luận

Rất đồng tình với một câu nói: "Kẻ tự cao tự đại thường là người thích tranh cãi. Họ hay biến việc bất đồng quan điểm thành công kích bằng lời nói, rồi từ đó leo thang thành xung đột thể xác. Khi gặp người như vậy, bạn không cần tranh luận với họ – vì bạn sẽ không thắng nổi đâu."

Quan điểm này hoàn toàn trùng khớp với Carnegie. Ông cho rằng, con người có xu hướng đánh giá quá cao bản thân. Khi tranh cãi xảy ra, ai cũng muốn giành phần thắng.

Do đó, hành động khôn ngoan nhất không phải là cãi cho bằng được, mà là khéo léo tránh đi. Xảy ra bất đồng thì mỗi bên nhường một bước; quan điểm không giống nhau thì không cần chấp nhất; thắng thua rốt cuộc cũng chẳng quan trọng. Hãy cho phép mình sống đúng là mình, và cũng không can thiệp người khác sống đúng là họ.

4. Cách quan trọng nhất để thuyết phục người khác là khơi dậy khao khát mãnh liệt trong họ.

Trong sách có một quan điểm: Bản chất của con người là ham muốn, và ham muốn chính là động lực ban đầu của mọi hành động. Muốn thuyết phục một người, cách hiệu quả nhất là đánh thức mong đợi sâu thẳm trong lòng họ.

Bạn muốn con cái học hành chăm chỉ, đừng chỉ chăm chăm răn dạy, mà hãy kể cho chúng nghe việc học sẽ mang đến những trải nghiệm kỳ diệu thế nào trong cuộc đời;

Bạn muốn người bạn đời tích cực tiến lên, đừng cứ gây áp lực, hãy cùng nhau trò chuyện về sự thoải mái, hạnh phúc và mãn nguyện trong những ngày tháng đủ đầy;

Bạn muốn đồng nghiệp phối hợp làm việc, đừng dùng sức ép cứng nhắc, mà hãy cho họ thấy khi thành tích tăng lên sẽ có cơ hội thăng chức và tăng lương. Khi một viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt, con người sẽ có động lực để hành động. Lúc này, không cần răn dạy, người khác sẽ tự nguyện hợp tác.

5. Bàn về điều người khác quan tâm là con đường ngắn nhất chạm đến nội tâm họ.

Chu Quốc Bình từng viết trong "Chất lượng của sự giao tiếp": "Một mối quan hệ có giá trị không nằm ở bản thân sự giao tiếp, mà nằm ở giá trị mà mỗi người mang lại trong quá trình ấy."

Thứ gọi là tình cảm chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ, lợi ích mới là sợi dây liên kết cốt lõi. Mối quan hệ với bất kỳ ai, không phụ thuộc vào việc bạn tốt đến đâu, mà là bạn có giá trị gì với họ.

Sách viết, nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, bạn phải nói về những điều người kia quan tâm, đồng thời cung cấp sự giúp đỡ thực tế. Chỉ khi một người có "giá trị trao đổi", họ mới dần dần dệt nên mạng lưới quan hệ xã hội vững chắc cho riêng mình.

Khai thông bí quyết "hợp tác thành công"

1. Nếu bạn muốn nhận được sự ủng hộ từ người khác, hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu suy nghĩ và mong muốn của họ

Trong sách có nhắc đến một cuộc khảo sát xã hội. Công ty điện thoại New York đã ghi âm 500 cuộc gọi và phát hiện từ "tôi" xuất hiện tới 3.900 lần. Carnegie nói rằng, con người luôn có thói quen nghĩ cho bản thân trước, mà quên đi người khác.

Dù là giao tiếp hay hợp tác, ai cũng thường xuất phát từ góc độ của mình. Đối mặt với điểm yếu này của con người, nếu muốn người khác ủng hộ bạn, thì cần phải suy nghĩ ngược lại – hãy quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của họ trước.

Nghĩa là học cách đứng cùng một chiến tuyến với đối phương. Khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhiều mối quan hệ sẽ trở nên suôn sẻ.

2. Tìm ra điều họ mong muốn, rồi chỉ cho họ cách đạt được điều đó

Trong sách có một hình ảnh ví von: Khi câu cá, chúng ta biết phải dùng mồi ngon để dụ cá cắn câu.

Nhưng khi muốn thu hút đối tác, lại thường quên mất phải chiều theo sở thích của họ. Nếu muốn xây dựng quan hệ, ngoài việc hiểu họ cần gì, còn phải chỉ cho họ cách làm.

Cho cá không bằng dạy cách câu cá. Muốn cùng người khác phát triển, thì hãy chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình; khi bàn chuyện hợp tác, cũng phải giúp đối phương đạt được điều họ mong muốn.

Bản tính con người luôn hướng đến lợi ích. Có lợi ích, mới có cơ sở để cùng nhau làm việc.

3. Ngay từ đầu, hãy cố gắng để đối phương nói "đồng ý", đừng để họ nói "không"

Trong sách phân tích rằng, lúc bắt đầu hợp tác, từ "không" chính là rào cản khó vượt qua nhất. Một khi đối phương đã nói ra từ đó, việc xoay chuyển tình thế sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, Carnegie nhắc nhở mọi người rằng, ngay từ lúc khởi đầu, hãy cố gắng khiến đối phương nói "đồng ý". Muốn làm được điều này, bạn cần trở thành "người khiến người khác thấy dễ chịu". Trước tiên hãy đồng tình với quan điểm của đối phương, sau đó khéo léo bày tỏ ý kiến của mình, cuối cùng là cùng đi đến sự đồng thuận.

Nhà tâm lý học Goleman từng nói: Mức độ bạn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, quyết định độ cao bạn có thể vươn tới. Bạn khiến người khác dễ chịu, thì họ sẽ không dùng lời từ chối để làm bạn khó xử.

4. Lòng biết ơn giống như ngọn lửa mồi, hơi ấm từ đó đủ để đáp lại bạn.

Trong sách viết rằng, phần lớn người không ý thức được lòng biết ơn, họ coi nhiều việc là điều đương nhiên mà nhận lấy. Nhưng nếu bạn làm ngược lại, đi ngược bản tính con người, thì sẽ dễ dàng giành được sự ủng hộ từ người khác.

Có câu nói rất hay: Nhà đầu tư thiên tài đầu tư vào bản tính con người, và lòng biết ơn chính là thứ quý giá nhất ở một con người.

Một người biết ơn mới biết ghi nhớ ân tình, biết đáp lại, và khiến người khác yên tâm. Khi bạn luôn nghĩ cho người khác, luôn nghĩ đến việc báo đáp, thì cơ hội cũng sẽ âm thầm tìm đến bạn.

5. Chân thành là nền tảng trong cách sống và đối nhân xử thế.

Sau khi đọc xong cuốn sách, không ít người thắc mắc rằng: những điều Carnegie nói nghe có vẻ giả tạo. Chẳng lẽ lần đầu gặp ai cũng phải nịnh bợ, chiều theo họ sao? Tất nhiên là không.

Carnegie nhiều lần nhấn mạnh: mọi thứ đều phải xuất phát từ sự chân thành. Ông từng kể một ví dụ" Khi tổ chức buổi hội thảo năm xưa, ông muốn mời vài nhà văn nổi tiếng đến làm khách mời. Trong thư mời, ông không khoa trương gì cả, mà nói thật rằng mình chỉ là một giảng viên mới bắt đầu sự nghiệp. Cuối thư, ông và 150 học viên cùng ký tên, thể hiện sự chân thành tối đa. Kết quả, các nhà văn đều rất cảm động và đồng ý tham gia miễn phí. Đối đãi với người bằng tấm lòng, sống chân thành với đời, đó là nền tảng cho mọi mối quan hệ. Bởi lẽ sự giả dối và hời hợt, không thể qua mắt bất kỳ ai.

"Chiêu thức" tinh tế để duy trì tình cảm

1. Cách tốt nhất để có được tình bạn là cho đi chứ không phải đòi hỏi

Carnegie chia sẻ kinh nghiệm kết bạn trong sách. Ông nói, lý do ông có nhiều bạn bè là vì ông sẵn lòng dành cho họ những "ân huệ nhỏ". Tặng hàng xóm một cuốn sách, mời đồng nghiệp ly cà phê, hỗ trợ sinh viên tìm việc làm... Những người vốn chẳng có mối liên hệ gì, dần dần trở thành bạn bè.

Câu nói xưa có câu: Muốn mình được lợi, hãy lo cho người khác trước; muốn mình thành công, hãy giúp người khác trước.

Muốn nhận được điều gì, trước tiên hãy cho đi điều đó. Khi bạn không tham lam với thế giới, thế giới cũng sẽ không keo kiệt với bạn.

2. Làm tổn thương lòng tự trọng của người khác là một sai lầm, hãy để cho họ có đủ thể diện

Khi đọc sách, có một câu khiến người ta chạnh lòng. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng không ai thích người cứ luôn làm tổn thương thể diện của mình.

Con bạn không thích bị bạn chỉ trích trước mặt người khác, bạn bè của bạn không chịu nổi những lời đùa quá trớn. Người yêu có thể vì những lời mỉa mai mà nhiều lần rơi vào khủng hoảng tình cảm; ngay cả cha mẹ – những người bao dung ta nhất – cũng không chịu được khi lòng tự trọng bị xúc phạm.

Một mối quan hệ tốt đẹp phải biết giữ cả nội dung lẫn hình thức. Biết giữ thể diện cho nhau, tình cảm mới có thể lâu bền.

3. Biến mệnh lệnh thành câu hỏi không chỉ dễ nghe mà còn khơi dậy sự sáng tạo.

Trong sách có dẫn một cuộc khảo sát xã hội, cho thấy những gia đình mà người vợ bỏ đi đều có một điểm chung, trong nhà luôn đầy rẫy sự soi mói, chỉ trích, thậm chí là lăng mạ, chửi bới; chẳng ai biết cách nói chuyện tử tế.

Từ đó Carnegie rút ra kết luận: nếu mọi người có thể nói chuyện hòa nhã với nhau, quan hệ gia đình sẽ trở nên tốt đẹp bất ngờ. Chẳng hạn, chuyển mệnh lệnh thành câu hỏi, không chỉ khiến người nghe dễ chịu, mà còn khơi gợi sự sáng tạo.

Điều này không chỉ áp dụng với người trong gia đình, mà còn với mọi mối quan hệ bạn coi trọng. Hãy nói ra lời ấm áp, và nuốt lại những lời làm tổn thương – đó mới là cách không làm đau lòng nhau.

4. Lắng nghe chăm chú là cách thể hiện sự tôn trọng cao nhất mà ta có thể dành cho người khác.

Trong sách có một câu chuyện rất thú vị. Một lần nọ trong một buổi tiệc, Carnegie – khi ấy vẫn chưa nổi tiếng – bị mọi người phớt lờ, đứng lặng lẽ một bên.

Lúc đó, ông nghe thấy một giáo sư ở bàn bên đang kể lại trải nghiệm của mình tại châu Phi. Nhưng những người xung quanh tỏ ra không hứng thú, không ai thật sự lắng nghe ông ấy nói.

Carnegie liền tiến lại gần, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với vị giáo sư. Kết thúc buổi tiệc, giáo sư ca ngợi Carnegie hết lời: "Đây là người có sức hút nhất mà tôi từng gặp, tôi sẽ làm bạn với ông ấy cả đời."

Shakespeare từng nói: "Đôi tai là con đường dẫn đến trái tim, mọi chuyện nên nghe nhiều hơn nói." Dù đang trò chuyện với ai, sự lắng nghe chăm chú đều truyền tải một điều: tôi thật sự quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Đó là sự đối đãi tốt nhất ta có thể dành cho người khác, và cũng là lý do khiến ta được cả thế giới đón nhận.

5. Đừng cố thay đổi người khác, hãy chân thành trân trọng họ.

Giáo sư Louis của Đại học Yale từng phát hiện một quy luật như sau: Một người cần 90 ngày để hình thành một thói quen; 180 ngày để hình thành một lối tư duy và 14 năm để hình thành hệ giá trị.

Giá trị quan của mỗi người là một hệ thống riêng biệt, rất khó bị lay chuyển.

Carnegie cũng quan sát thấy rằng bản tính con người rất phức tạp, ai cũng có nhiều mặt khác nhau. Nhìn một cách biện chứng, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Thay vì mong đợi người khác thay đổi những khuyết điểm, chi bằng hãy trân trọng những điểm tốt của họ. Chỉ khi làm được điều đó, các mối quan hệ mới có thể lâu dài mà không thấy chán.

04. Kết

Trong "Đắc nhân tâm", có một câu khiến tôi rất đồng cảm: Sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất con người không phải để làm vừa lòng người khác, mà là để trở thành chính mình.

Giống như chính Carnegie vậy - từ một cậu bé nghèo đến mức chưa từng thấy tàu hỏa, ông đã trở thành một bậc thầy diễn thuyết đi khắp thế giới. Cốt lõi của sự thay đổi đó, chính là việc ông nhìn rõ được những điểm yếu trong bản chất con người.

Ông không chỉ một lần cảm thán rằng: hiểu được con người là chìa khóa cho thành công của ông.

Trong cuộc sống, nhiều người cả đời phải tiếp xúc, làm việc với người khác nhưng lại hoàn toàn mù mờ về nhân tính. Kết quả là họ cứ lặp đi lặp lại những mối quan hệ thất bại, khiến bản thân đau khổ và chẳng đạt được điều gì.

Bơi lội cần hiểu tính chất của nước, huấn luyện thú phải hiểu bản năng của chúng, và sống giữa đời người thì nhất định phải hiểu được lòng người.