100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 8/2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ cùng cử tri trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu cũng lắng nghe tiểu sử của đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026 -2031. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 đồng chí, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, đồng chí Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, là đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Tại Hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu cũng đặc biệt mong muốn đồng chí Vũ Văn Tiến - một người ứng cử trẻ tuổi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sức trẻ của mình để khi trúng cử sẽ đại diện cho cử tri gửi những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tới Quốc hội.

Thay mặt cho những người ứng cử, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ niềm xúc động khi lắng nghe những ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri - những người xóm phố thân thiết. Đây cũng là những lời động viên, chia sẻ và ghi nhận, đánh giá cao đối với cá nhân những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước.