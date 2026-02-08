Cử tri tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Sáng nay, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, hiện cư trú tại phường.

Các ý kiến đánh giá Đại tướng Phan Văn Giang là người có lý lịch trong sạch, rõ ràng, lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể, gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội và luôn xây dựng, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, có uy tín cao.

Các cử tri cũng khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội. Ông có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội.

Là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, ông được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, nhất trí tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như tiếp thu những ý kiến nhận xét, đóng góp của cử tri. Ông nhấn mạnh nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, với cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, tham gia nhiều ban chỉ đạo, hội đồng, ông sẽ có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện của cử tri và nhân dân cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tôn trọng Hiến pháp, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Ông cũng khẳng định sẽ phát huy hết khả năng và kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao, góp phần giải quyết được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, ông cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, cùng Quốc hội quyết định sáng suốt, đúng đắn những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia có chất lượng các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, trên cương vị được giao, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng và tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Trước đó, ngày 6/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tiên Sơn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, hiện cư trú trên địa bàn phường.

100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương. Các cử tri thống nhất đánh giá Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.