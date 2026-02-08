Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cử tri tín nhiệm giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội

100% cử tri tham dự hội nghị tín nhiệm, giới thiệu các ông Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Theo Trường Phong/ Tiền Phong

Ngày 8/2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.
Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với: ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu cũng nghe tiểu sử của ông Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 cán bộ, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các ông: Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, là đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín; ông Mai Xuân Trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa.

Các cử tri biểu quyết với 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 cán bộ ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa. Ảnh: PV.
Các cử tri biểu quyết với 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 cán bộ ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI các cán bộ nêu trên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/cu-tri-noi-cu-tru-thong-nhat-gioi-thieu-ong-trinh-van-quyet-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post1819445.tpo
#quốc hội #ứng cử viên #Trịnh Văn Quyết #bầu cử #đại biểu

Bài liên quan

Chính trị

Những điểm mới trong bầu cử ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Lần đầu tiên lập danh sách cử tri trên ứng dụng VneID do Bộ Công an thực hiện, là một trong những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

DỰ KIẾN NGÀY 22/3/2026 SẼ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Xem chi tiết

Chính trị

Hơn 1000 đại biểu dự tập huấn toàn quốc tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI

Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham gia của 1022 đại biểu (239 đại biểu điểm cầu Trung ương và 783 đại biểu các điểm cầu địa phương).

2573457778151349618.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Tối 4/2, tại Hà Nội, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

ba-hoai.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gặp gỡ cử tri tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe giới thiệu hồ sơ và tóm tắt quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".