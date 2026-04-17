Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kính cường lực smartphone còn cần thiết hay lỗi thời

Smartphone ngày càng bền với kính cao cấp như Gorilla Glass hay Ceramic Shield, nhưng kính cường lực vẫn là “bảo hiểm rẻ” trước rủi ro hư hỏng đắt đỏ.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh giá smartphone ngày càng tăng cao, câu hỏi liệu kính cường lực còn cần thiết hay đã trở nên lỗi thời đang được nhiều người dùng quan tâm.
Sự xuất hiện của các công nghệ kính tiên tiến như Ceramic Shield hay Gorilla Glass giúp màn hình điện thoại có khả năng chống trầy xước và va đập tốt hơn đáng kể so với trước đây.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có loại kính nào hoàn toàn “miễn nhiễm” với rủi ro, đặc biệt trong các tình huống rơi vỡ hoặc va chạm mạnh ngoài ý muốn.
Ngay cả những flagship mới như iPhone 17 Pro Max cũng chỉ cải thiện độ bền trong giới hạn nhất định, trong khi chi phí thay màn hình vẫn rất đắt đỏ.
Trong khi đó, kính cường lực lại là phụ kiện có giá thành thấp, dễ thay thế và có thể hấp thụ phần lớn lực tác động trước khi ảnh hưởng đến màn hình chính.
Ngoài khả năng chống nứt vỡ, kính cường lực còn giúp hạn chế trầy xước do các vật liệu nhỏ như cát, bụi hoặc chìa khóa - những tác nhân phổ biến nhưng khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Một số dòng kính hiện đại còn tích hợp thêm tính năng lọc ánh sáng xanh hoặc giảm chói, góp phần cải thiện trải nghiệm sử dụng trong thời gian dài.
Dù không phải là giải pháp bảo vệ tuyệt đối, kính cường lực vẫn được xem là “bảo hiểm giá rẻ” đáng cân nhắc, đặc biệt khi kết hợp cùng ốp lưng và các gói bảo hành để tối ưu độ an toàn cho thiết bị.
#kính cường lực #bảo vệ điện thoại #Gorilla Glass #Ceramic Shield #hư hỏng màn hình #bảo hiểm rẻ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT