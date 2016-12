Thê thảm quân đội TNK vứt xe tăng tháo chạy ở Syria

Huy động một lực lượng quân sự lớn gồm cả xe tăng chủ lực Leopard 2A4, xe bọc thép chiến đấu hạng nặng cùng pháo binh, không quân yểm trợ thế nhưng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa phải “chạy bán sống bán chết” sau thất bại ở thị trấn al-Bab, Syria trước cuộc phản công mãnh liệt từ phiến quân IS. Điều đáng nói, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút chạy vội vã tới mức vứt cả xe tăng hiện đại còn nguyên vẹn lại cho IS. Nguồn ảnh: SyriaL Cuộc phản công của lực lượng khủng bố IS vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Al-Bab đã gây thiệt hại nặng nề nhất đối với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi họ bắt đầu mở chiến dịch “Lá chắn Euphrates” ở tỉnh Aleppo từ tháng 8/2016. Ảnh: Xe tăng Leopard 2A4 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị vứt lại al-Bab. Nguồn ảnh: SyriaL Một số nguồn tin cho biết, ít nhất 3 xe tăng Leopard 2A4 đã bị phiến quân IS tóm gọn. Nguồn ảnh: SyriaL Tuy nhiên, ít nhất 1 chiếc đã bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy ngay sau đó. Nguồn ảnh: SyriaL Ngoài ra, phiến quân IS còn thu giữ được một chiếc xe chiến đấu bộ binh ACV-15 còn hoạt động tốt của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: SyriaL Trong khi một vài chiếc ACV-15 đã bị IS phá hủy trong các cuộc giao tranh mấy ngày gần đây. Nguồn ảnh: SyriaL Khoảnh khắc xe bọc thép ACV-15 bị nướng chín. Nguồn ảnh: SyriaL Phiến quân IS đang xem xét chiếc xe bọc thép ACV-15 mà lính Thổ Nhĩ Kỳ vứt lại trong quá trình tháo chạy. Nguồn ảnh: SyriaL Từ vài ngày trước, phiến quân IS đã bắt đầu mở cuộc tấn công mãnh liệt vào Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và “đồng minh” tại thị trấn al-Bab. Nguồn ảnh: SyriaL Theo một số nguồn tin, cuộc phản công mở đầu bằng vụ đánh bom liều chết, kẻ đánh bom đã điều khiển chiếc xe chứa đầy thuốc nổ tiến gần trụ sở của chiến dịch “Lá chắn Euphrates” và cho phát nổ gần thành phố Al-Bab. Kết quả cuộc đánh bom này đã làm phá huỷ hoàn toàn 4 chiếc xe tăng, 4 xe bọc thép và 1 máy xúc kiểu. Những kẻ khủng bố cho rằng, vụ nổ đã giết chết gần 50 lính Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Xe tăng M60T Sabra của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang nã pháo chống phiến quân IS tại al-bab. Nguồn ảnh: SyriaL Bom JDAM được tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thả xuống vị trí của IS. Nguồn ảnh: SyriaL Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện được biên chế 354 chiếc xe tăng Leopard 2A4 mua từ Lục quân Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2015. Loại tăng không sử dụng giáp phản ứng nổ như xe tăng Nga mà tin vào block giáp composite. Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã Xe chiến đấu bộ binh ACV-15 do Công ty quốc phòng FNSS Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trên cơ sở mẫu M113A1 của Mỹ. Do vậy, chúng có hình dáng tương đương M113, nhưng giáp bảo vệ tốt hơn hẳn - giáp trước chống được đạn xuyên 14,5mm. Nguồn ảnh: Wikipedia Hỏa lực cũng mạnh hơn so với M113 với tháp pháo một người điều khiển được trang bị pháo tự động 25mm M242 Bushmaster và đại liên 7,62mm MAG58 hoặc M240C có thể tiêu diệt mục tiêu hiệu quả ở cự ly 2.000m, xa nhất 6.800m, tốc độ bắn pháo 25mm 200 phát/phút. Nguồn ảnh: Wikipedia

