Xuân Chiến sĩ 2026 trao hàng nghìn phần quà tại Lâm Đồng

Sáng 6/2, tại xã Đức Lập, Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức khai mạc Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI, năm 2026.

Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng và đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, qua 10 lần tổ chức, “Xuân Chiến sĩ” đã trở thành hoạt động chính trị – xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sinh động tình đoàn kết quân – dân, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Lâm Đồng. Gần 30 doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức bữa cơm Tết quân – dân; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 650 người dân; khởi công xây dựng 60 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực; khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa quân – dân; trao tặng công trình văn hóa, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân.

Chương trình Xuân chiến sĩ khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 650 người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức triển khai Tết Quân – Dân “Chợ Xuân 0 đồng – lan tỏa yêu thương”, trao tặng 1.000 phần quà cho đồng bào; đồng thời tổ chức các đoàn công tác thăm, động viên và trao hơn 2.500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vùng biên, đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở tôn giáo và trường học trên địa bàn.

Chương trình Xuân chiến sĩ tại Lâm Đồng trao tặng 1.000 phần quà cho đồng bào.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định, việc tổ chức “Xuân Chiến sĩ” tại Lâm Đồng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh. Chương trình góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Người dân được khám bệnh trong Ngày hội Xuân chiến sĩ.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Đức Lập.