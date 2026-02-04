Quân khu 7 kiểm tra tiến độ chuẩn bị chương trình 'Xuân Chiến sĩ' năm 2026

Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI dự kiến tổ chức tại xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) với nhiều hoạt động quân dân ý nghĩa.

Chiều 4/2, tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 tổ chức hội nghị kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị chương trình “Xuân Chiến sĩ” năm 2026. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 dự và phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Quân khu 7 trực tiếp khảo sát các khu vực dự kiến tổ chức hoạt động trong chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ và điều kiện tổ chức chương trình “Xuân Chiến sĩ”.

Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ những nội dung cần tiếp tục hiệp đồng, nhất là công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự và điều hành chương trình.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình “Xuân Chiến sĩ” năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình “Xuân Chiến sĩ” năm 2026, lần thứ XI, được tổ chức tại xã Đức Lập với nhiều hoạt động thiết thực như lễ dâng hương; khánh thành nhà tình nghĩa quân – dân; khánh thành công trình văn hóa, thể dục thể thao; khởi công xây dựng 60 căn nhà điểm dân cư liền kề; tặng quà các đơn vị đứng chân trên địa bàn; tổ chức “Chợ Xuân 0 đồng – Lan tỏa yêu thương” và bữa cơm “Tết quân dân”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy tính chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm chương trình “Xuân Chiến sĩ” năm 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc đã thống nhất thời gian tổ chức từng nội dung, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, nắm chắc tiến độ theo kế hoạch đề ra.