Doanh số của mẫu xe điện hiệu suất cao Xiaomi SU7 Ultra tại thị trường Trung Quốc đang ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Video: Xem chi tiết xe điện Xiaomi SU7 Ultra của Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số SU7 Ultra trong tháng 12/2025 chỉ đạt vỏn vẹn 45 xe, giảm mạnh so với mức đỉnh 3.101 xe từng đạt được vào tháng 3. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8, mẫu xe này duy trì mức tiêu thụ ổn định từ 2.000 đến 3.000 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, kể từ tháng 9, doanh số bắt đầu lao dốc – chỉ còn 488 xe, giảm tiếp xuống 130 xe trong tháng 10, dưới 100 xe vào tháng 11 và chạm đáy dưới 50 xe vào tháng 12.

Xiaomi SU7 Ultra lao dốc doanh số, từ hơn 3.000 xuống còn 45 xe/tháng.

Ra mắt vào ngày 27/2/2025 với mức giá niêm yết 529.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 75.700 USD), Xiaomi SU7 Ultra sở hữu hệ thống ba mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 1.548 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 1,98 giây, và tốc độ tối đa lên tới 350 km/h.

Tổng doanh số tích lũy của SU7 Ultra hiện đã vượt mốc 10.000 xe, đạt được mục tiêu ban đầu do CEO Lei Jun đề ra. Tuy nhiên, phần lớn doanh số này đến từ nửa đầu năm, trong khi chỉ khoảng 3.000 xe được bán ra trong nửa cuối năm 2025.

Sau khi ra mắt, mẫu xe này từng vướng vào một số tranh cãi như quảng cáo sai lệch, yêu cầu đặt cọc trước khi giao xe, và tình trạng không mở được cửa sau tai nạn. Những sự cố này có thể đã phần nào ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng và kéo theo sự sụt giảm về doanh số.