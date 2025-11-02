Hà Nội

Xã hội

Xe tải bất ngờ bốc cháy, thùng xe bị thiêu rụi trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe.

Thanh Hà

Chiều 2/11, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), vừa xảy ra một vụ cháy xe tải, khiến hàng hóa và phần thùng xe bị hư hại nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h5 cùng ngày tại km466+600, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-845.xx do tài xế H.V.C. (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

image.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn khẩn cấp và hô hoán người đi đường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm và thiêu rụi phần thùng xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ công tác chữa cháy, phân luồng giao thông.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hàng hóa trên xe bị cháy hỏng, phần thùng xe tải bị hư hại nặng nề.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy xe tải trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt:

(Nguồn: Tiền Phong)
#Xe tải #bất ngờ #bốc cháy #thiêu rụi #thùng xe #cao tốc

