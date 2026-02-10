Hà Nội

Thế giới

Xe chở khách gặp nạn ở Nigeria, ít nhất 30 người thiệt mạng

Chiếc xe chở khách gặp tai nạn ở miền bắc Nigeria do lái xe bất cẩn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, theo thông báo từ văn phòng Thống đốc Kano, chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc ở Kwanar Barde, tỉnh Kano, thì bị mất lái vào sáng 8/2. Khi đó, chiếc xe đang chở một số hành khách và hàng hóa hướng về thị trấn Gujungu thuộc tỉnh Kano.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo thông cáo do Sunusi Bature Dawakin Tofa, người phát ngôn của Thống đốc Kano Abba Kabir Yusuf, đưa ra, những người bị thương, nhiều nạn nhân trong số họ bị thương nặng, đang được chăm sóc y tế tại các bệnh viện khác nhau.

nigeria.png
Vụ tai nạn giao thông ở Kwanar Barde, tỉnh Kano, Nigeria, ngày 8/2 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Ảnh: X.

"Vụ tai nạn là mất mát lớn không chỉ đối với các gia đình bị ảnh hưởng mà còn đối với toàn thể người dân bang Kano", thông cáo cho biết thêm.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 12/2025, nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Anthony Joshua bị thương trong khi hai người cộng sự thân thiết của anh thiệt mạng khi chiếc xe chở họ đâm vào một xe tải đang đỗ trên đường cao tốc Lagos-Ibadan, nối liền bang Ogun với Lagos. Các quan chức cho biết tài xế đã chạy quá tốc độ và anh ta bị buộc tội lái xe nguy hiểm.

Theo AP, tai nạn giao thông thường xảy ra ở Nigeria, một phần do điều kiện đường sá kém và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo.

Nhà chức trách Nigeria kêu gọi người dân tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn, đồng thời cảnh báo sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm.

