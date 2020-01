CSGT đổi mũ bảo hiểm cho người dân: “Làm màu” hay “nghĩa đẹp“?

(Kiến Thức) - CSGT đổi mũ bảo hiểm cho người dân không chỉ giúp đỡ phần nào cho bà con về quê đón Tết mà còn là hành động đẹp ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Mới đây, hình ảnh nhiều người dân trên đường về quê ăn Tết được lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát nước, khăn lạnh đồng thời đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



Theo đó, sáng 20/1, trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình phát nước, khăn lạnh đồng thời đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người đi đường.

Trong vòng 2 giờ đồng hồ, lực lượng CSGT đã tặng cho người đi đường 500 chai nước lọc, 500 khăn lạnh cùng bánh kẹo và hàng trăm mũ bảo hiểm. Tất cả những suất quà trên đều được Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông huy động từ nguồn xã hội hóa. Được biết, đây là chương trình tiếp sức cho người đi đường về quê đón Tết.

CSGT đổi mũ bảo hiểm cho người dân gây xúc động. Ảnh: Báo BVPL.

Ngay khi hình ảnh CSGT đổi mũ bảo hiểm cũ cho người dân về quê ăn Tết được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số cư dân mạng cho rằng, CSGT phát mũ bảo hiểm, nước cho người dân là diễn, làm màu . Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng, đây là hành động đẹp, thiết thực cần nhân rộng.

Độc giả Nguyễn Thị Hiền cho rằng, không nên nhìn sự việc dưới góc độ tiêu cực mà cần nhìn nhận đó là hành động ý nghĩa.

“Người dân đi làm xa quê về ăn tết, trên đường đi khá mệt mỏi vì phải di chuyển một quãng đường xa. Việc lực lượng CSGT đưa từng chai nước, khăn lạnh, đổi mũ bảo hiểm cũ cho người dân, giúp đỡ phần nào cho người đi đường vơi bớt đi sự mệt mỏi, tăng thêm sự phấn khởi khi về quê đón Tết là rất ý nghĩa”, độc giả Hiền cho biết.

Đồng quan điểm, độc giả Thiên Nam cho rằng, cần nhân rộng hành động trên, lan tỏa ra các địa phương trên cả nước.

“Việc đổi mũ bảo hiểm cũ cho người dân là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Lâu nay, nhiều người hay nhìn CSGT ở góc độ tiêu cực như vậy là không nên. CSGT xử phạt cũng là để người tham gia giao thông tránh mắc lại những sai lầm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Họ làm được việc tốt cần khen ngợi biểu dương. Không ai mất công đi phát nước, khăn lạnh, đổi mũ bảo hiểm cho người dân để làm màu cả. Hành động của họ giúp người tham gia giao thông được an toàn hơn”, độc giả Nam nói.

Bạn đọc Trần Văn Hà cho rằng, CSGT yêu cầu những người điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng dừng xe để đổi mũ mới là hành động vô cùng cần thiết để tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

“Ngày tết đường đông phương tiện lưu thông rất dễ xảy ra tai nạn. Nếu sử dụng mũ bảo hiểm cũ, không đạt chất lượng sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Việc đổi mũ bảo hiểm mới là hành động đẹp cần lan tỏa không chỉ ở Đắk Nông mà nên nhân rộng ra các địa phương trên cả nước”, độc giả Hà nêu ý kiến.

Độc giả Trần Mai nói rằng, vô cùng xúc động khi đọc thông tin và hình ảnh về lực lượng CSGT cấp nước, đổi mũ bảo hiểm cho người dân trên đường về quê ăn tết.

“Nhìn người dân mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển về quê ăn tết hồ hởi đón nhận những chai nước, đổi mũ bảo hiểm cũ từ lực lượng CSGT thật ấm lòng. Kể cả khi có ý kiến cho rằng, CSGT “làm màu” thì tôi cũng hi vọng CSGT nhiều địa phương “làm màu” được như thế. Chai nước, khăn lạnh, mũ bảo hiểm là những món đồ không phải quý giá nhưng vô cùng cần thiết và ý nghĩa giúp người đi đường xua tan sự mệt mỏi, thêm sự an toàn trong quá trình di chuyển về nhà ăn tết”, độc giả Mai nói.

Dư luận cho rằng, việc lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đổi mũ bảo hiểm cho người dân trên đường về quê ăn tết không chỉ giúp đỡ phần nào đó cho bà con về quê đón Tết với gia đình thêm phấn khởi mà còn tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông; phấn đấu tiếp tục kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông.