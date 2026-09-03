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Vợ Tuấn Mõ khoe sắc vóc sau sinh 1 tháng, dân mạng ngỡ ngàng

Giải trí - Giới trẻ

Vợ Tuấn Mõ khoe sắc vóc sau sinh 1 tháng, dân mạng ngỡ ngàng

Sau hơn một tháng sinh con đầu lòng, Thu Trang – bà xã diễn viên Tuấn Mõ gây chú ý với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.

Ngọc Mai
Sau hơn một tháng đón con đầu lòng, vợ chồng diễn viên Tuấn Mõ và hot girl Tuyên Quang Thu Trang mới đây đã có những khoảnh khắc đưa con đi dạo chơi. Hình ảnh đời thường của gia đình cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Sau hơn một tháng đón con đầu lòng, vợ chồng diễn viên Tuấn Mõ và hot girl Tuyên Quang Thu Trang mới đây đã có những khoảnh khắc đưa con đi dạo chơi. Hình ảnh đời thường của gia đình cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Điều khiến netizen chú ý nhất chính là diện mạo của mẹ bỉm Thu Trang. Dù mới trải qua quá trình sinh nở không lâu, người đẹp 9X vẫn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và vóc dáng khá thon gọn. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Điều khiến netizen chú ý nhất chính là diện mạo của mẹ bỉm Thu Trang. Dù mới trải qua quá trình sinh nở không lâu, người đẹp 9X vẫn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và vóc dáng khá thon gọn. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Qua những hình ảnh mới được chia sẻ, Thu Trang nhận được nhiều lời khen về nhan sắc sau sinh. Không ít người nhận xét bà xã Tuấn Mõ vẫn giữ được thần thái trẻ trung, thậm chí trông gần như không có nhiều thay đổi so với thời điểm chưa mang bầu. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Qua những hình ảnh mới được chia sẻ, Thu Trang nhận được nhiều lời khen về nhan sắc sau sinh. Không ít người nhận xét bà xã Tuấn Mõ vẫn giữ được thần thái trẻ trung, thậm chí trông gần như không có nhiều thay đổi so với thời điểm chưa mang bầu. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Trước đó, trong suốt thai kỳ, Thu Trang cũng thường xuyên gây chú ý bởi diện mạo rạng rỡ. Dù vòng hai ngày càng lớn, hot girl Tuyên Quang vẫn duy trì phong cách chỉn chu. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Trước đó, trong suốt thai kỳ, Thu Trang cũng thường xuyên gây chú ý bởi diện mạo rạng rỡ. Dù vòng hai ngày càng lớn, hot girl Tuyên Quang vẫn duy trì phong cách chỉn chu. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Ngày 13/8, Thu Trang đăng tải loạt hình ảnh trong bữa tiệc đầy tháng của con. Đây cũng là thời điểm cô chính thức chia sẻ tin vui đã lên chức mẹ. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Ngày 13/8, Thu Trang đăng tải loạt hình ảnh trong bữa tiệc đầy tháng của con. Đây cũng là thời điểm cô chính thức chia sẻ tin vui đã lên chức mẹ. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Mẹ bỉm Thu Trang tiếp tục trở thành tâm điểm bởi nhan sắc nổi bật. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Mẹ bỉm Thu Trang tiếp tục trở thành tâm điểm bởi nhan sắc nổi bật. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Theo chia sẻ của Thu Trang, em bé có tên thân mật là Bốp, chào đời vào tháng 7. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức đầy tháng, cô mới chính thức chia sẻ tin vui với người hâm mộ và bạn bè trên mạng xã hội. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Theo chia sẻ của Thu Trang, em bé có tên thân mật là Bốp, chào đời vào tháng 7. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức đầy tháng, cô mới chính thức chia sẻ tin vui với người hâm mộ và bạn bè trên mạng xã hội. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Người đẹp vừa kinh doanh thời trang, vừa tiếp tục công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nơi cô có lượng người theo dõi đông đảo. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Người đẹp vừa kinh doanh thời trang, vừa tiếp tục công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nơi cô có lượng người theo dõi đông đảo. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Sinh năm 1994, quê Tuyên Quang (Hà Giang cũ), Vũ Thị Thu Trang được biết đến là hot girl và nhà sáng tạo nội dung với khoảng 600.000 người theo dõi. Năm 2023, kiểu tóc hippie của cô từng tạo thành xu hướng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trên mạng xã hội. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Sinh năm 1994, quê Tuyên Quang (Hà Giang cũ), Vũ Thị Thu Trang được biết đến là hot girl và nhà sáng tạo nội dung với khoảng 600.000 người theo dõi. Năm 2023, kiểu tóc hippie của cô từng tạo thành xu hướng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trên mạng xã hội. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Thu Trang là bà xã của diễn viên Tuấn Mõ, sinh năm 1996, quê Lạng Sơn. Nam diễn viên được khán giả VTV biết đến qua nhiều bộ phim như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà và từng góp mặt trong Táo quân 2024. Sau khi đón con đầu lòng, cuộc sống của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Thu Trang là bà xã của diễn viên Tuấn Mõ, sinh năm 1996, quê Lạng Sơn. Nam diễn viên được khán giả VTV biết đến qua nhiều bộ phim như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà và từng góp mặt trong Táo quân 2024. Sau khi đón con đầu lòng, cuộc sống của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: FB Vũ Thị Thu Trang
Vợ Tuấn Mõ chia sẻ sự vất vả khi mang thai. Clip: FB Vũ Thị Thu Trang
Ngọc Mai
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