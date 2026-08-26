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Vợ Đặng Văn Lâm ngày càng xinh đẹp, gợi cảm

Giải trí - Giới trẻ

Vợ Đặng Văn Lâm ngày càng xinh đẹp, gợi cảm

Nhờ nhiều năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, vợ Đặng Văn Lâm vẫn duy trì phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Mai
Sau khi trở thành mẹ, Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Thân hình gọn gàng, săn chắc cùng đường cong rõ nét giúp bà xã Đặng Văn Lâm nhận được nhiều lời khen. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Sau khi trở thành mẹ, Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Thân hình gọn gàng, săn chắc cùng đường cong rõ nét giúp bà xã Đặng Văn Lâm nhận được nhiều lời khen. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Dù những bức ảnh được chụp bằng camera thường, Yến Xuân vẫn gây ấn tượng với body cân đối, khỏe khoắn. Nhiều người nhận xét cô sở hữu vóc dáng nổi bật trong dàn WAGs Việt Nam. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Dù những bức ảnh được chụp bằng camera thường, Yến Xuân vẫn gây ấn tượng với body cân đối, khỏe khoắn. Nhiều người nhận xét cô sở hữu vóc dáng nổi bật trong dàn WAGs Việt Nam. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Lợi thế lớn của Yến Xuân đến từ nhiều năm duy trì thói quen tập luyện. Là một huấn luyện viên thể hình, cô hiểu rõ cách xây dựng lịch tập phù hợp để cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Lợi thế lớn của Yến Xuân đến từ nhiều năm duy trì thói quen tập luyện. Là một huấn luyện viên thể hình, cô hiểu rõ cách xây dựng lịch tập phù hợp để cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình giữ dáng của bà xã Đặng Văn Lâm. Cô ưu tiên uống nhiều nước, ăn rau xanh, trái cây ít đường và bổ sung các thực phẩm giàu protein, chất đạm. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình giữ dáng của bà xã Đặng Văn Lâm. Cô ưu tiên uống nhiều nước, ăn rau xanh, trái cây ít đường và bổ sung các thực phẩm giàu protein, chất đạm. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Yến Xuân không sở hữu chiều cao quá nổi bật, khoảng 1m64 nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô vẫn có vẻ ngoài cuốn hút. Đây cũng là lợi thế để nữ huấn luyện viên tự tin diện nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Yến Xuân không sở hữu chiều cao quá nổi bật, khoảng 1m64 nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô vẫn có vẻ ngoài cuốn hút. Đây cũng là lợi thế để nữ huấn luyện viên tự tin diện nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Trong đời thường, Yến Xuân đặc biệt yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể. Những bộ váy tôn dáng giúp cô khoe khéo vòng eo gọn gàng cùng đường cong nữ tính. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Trong đời thường, Yến Xuân đặc biệt yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể. Những bộ váy tôn dáng giúp cô khoe khéo vòng eo gọn gàng cùng đường cong nữ tính. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
So với thời điểm chưa gắn bó với gym, sắc vóc hiện tại của Yến Xuân được nhận xét ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng cũng trở thành một trong những dấu ấn riêng của cô. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
So với thời điểm chưa gắn bó với gym, sắc vóc hiện tại của Yến Xuân được nhận xét ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng cũng trở thành một trong những dấu ấn riêng của cô. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Yến Xuân hơn Đặng Văn Lâm hai tuổi và đã có nhiều năm theo đuổi công việc PT. Không chỉ tập luyện cho bản thân, cô còn thường xuyên chia sẻ những kiến thức về vận động và duy trì lối sống kỷ luật. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Yến Xuân hơn Đặng Văn Lâm hai tuổi và đã có nhiều năm theo đuổi công việc PT. Không chỉ tập luyện cho bản thân, cô còn thường xuyên chia sẻ những kiến thức về vận động và duy trì lối sống kỷ luật. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Trên trang Instagram cá nhân, bà xã thủ môn tuyển Việt Nam thường đăng tải hình ảnh tập luyện, chế độ sinh hoạt và những khoảnh khắc đời thường. Qua đó, cô truyền cảm hứng cho nhiều người cùng xây dựng thói quen vận động và chăm sóc cơ thể. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Trên trang Instagram cá nhân, bà xã thủ môn tuyển Việt Nam thường đăng tải hình ảnh tập luyện, chế độ sinh hoạt và những khoảnh khắc đời thường. Qua đó, cô truyền cảm hứng cho nhiều người cùng xây dựng thói quen vận động và chăm sóc cơ thể. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Sau khi làm mẹ, Yến Xuân tiếp tục chứng minh rằng việc duy trì vóc dáng là hành trình cần sự kiên trì và kỷ luật. Body săn chắc, cân đối cùng thần thái tự tin giúp bà xã Đặng Văn Lâm ngày càng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Sau khi làm mẹ, Yến Xuân tiếp tục chứng minh rằng việc duy trì vóc dáng là hành trình cần sự kiên trì và kỷ luật. Body săn chắc, cân đối cùng thần thái tự tin giúp bà xã Đặng Văn Lâm ngày càng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Ảnh: FB Bùi Thị Yến Xuân
Yến Xuân tập luyện tại nhà cùng con trai nhỏ. Clip: FB Bùi Thị Yến Xuân
Ngọc Mai
#Yến Xuân #Yến Xuân sau sinh #Yến Xuân vợ Đặng Văn Lâm #vóc dáng Yến Xuân sau sinh

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