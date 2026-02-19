Vợ chồng mới cưới và “thủ tục” nhận họ ngày Tết

Với nhiều cặp vợ chồng mới cưới, cái Tết đầu tiên không chỉ là dịp sum họp mà còn là lúc chính thức “ra mắt” họ hàng hai bên.

Với nhiều cặp vợ chồng mới cưới, cái Tết đầu tiên không chỉ là dịp sum họp mà còn là lúc chính thức “ra mắt” họ hàng hai bên. Những buổi nhận họ, chào hỏi, đi đủ mâm cơm – đủ vai vế trở thành một phần không thể thiếu, mang lại không ít áp lực, đặc biệt với các cặp đôi trẻ lần đầu làm dâu, làm rể.

Tết đầu tiên: vui nhưng không nhẹ

Sau đám cưới, Tết được xem là dấu mốc quan trọng để vợ chồng mới cưới chính thức bước vào đời sống gia đình lớn. Lịch trình ngày Tết vì thế dày đặc hơn: mùng 1 nhà nội, mùng 2 nhà ngoại, xen kẽ là các buổi nhận họ, thăm hỏi cô dì chú bác.

Một bình luận trên mạng xã hội chia sẻ: “Tết đầu tiên làm dâu, chưa kịp ăn Tết đã phải học thuộc sơ đồ gia phả.”

Một người khác hài hước viết: “Nhận họ xong về tới nhà là chỉ muốn nằm im, Tết trôi qua lúc nào không hay.”

Niềm vui đoàn viên vì thế đi kèm cảm giác mệt mỏi, nhất là với những cặp vợ chồng còn trẻ, chưa quen nhịp sinh hoạt họ hàng đông đúc.

Áp lực vô hình mang tên “thủ tục”

Không ít cặp đôi cho biết áp lực không đến từ những yêu cầu quá khắt khe, mà từ nỗi lo làm chưa đúng “lệ”. Việc chào hỏi ai trước, xưng hô thế nào, ngồi mâm nào… đều khiến người mới về nhà chồng hoặc nhà vợ cảm thấy lúng túng.

“Đi nhận họ mà trong đầu lúc nào cũng sợ gọi nhầm vai vế” – một bình luận nhận nhiều sự đồng cảm.

Có người chia sẻ thẳng thắn: “Không phải ngại họ hàng, mà sợ mình vô ý làm sai rồi bị đánh giá.”

Với các cặp đôi trẻ sống xa quê, chỉ gặp họ hàng vài lần trong năm, việc ghi nhớ và thích nghi càng trở nên áp lực hơn trong những ngày Tết.

Khi vợ chồng son phải “chia ca” ăn Tết

Bên cạnh chuyện nhận họ, việc sắp xếp thời gian giữa hai bên nội – ngoại cũng là bài toán khó. Không ít cặp vợ chồng mới cưới rơi vào cảnh chạy đua thời gian, ăn Tết “chia ca” để làm tròn trách nhiệm.

“Mùng 1 ăn Tết nhà chồng, mùng 2 về nhà ngoại, mùng 3 lại quay về nội, cảm giác như đi công tác xuyên Tết” – một người trẻ bình luận.

Một ý kiến khác viết: “Vui thì có vui, nhưng đúng là chưa có ngày nào thực sự được nghỉ.”

Nhận họ: truyền thống cần thích nghi

Dù thừa nhận mệt, nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn coi việc nhận họ ngày Tết là nét văn hóa cần được giữ gìn. Tuy nhiên, họ mong muốn sự linh hoạt và cảm thông nhiều hơn từ gia đình hai bên.

“Chỉ mong họ hàng bớt soi, bớt hỏi, để vợ chồng trẻ thoải mái hơn trong mấy ngày Tết” – một bình luận nhận được nhiều lượt thích.

Có người cho rằng: “Nhận họ là để gắn kết, chứ không phải để tạo áp lực.”

Tết của vợ chồng mới cưới: học cách dung hòa

Cái Tết đầu tiên sau hôn nhân vì thế trở thành một bài học lớn với các cặp vợ chồng son: học cách sắp xếp thời gian, san sẻ trách nhiệm và quan trọng nhất là đồng hành cùng nhau trước những “thủ tục” không thể tránh.

Khi xã hội thay đổi, nhiều người trẻ kỳ vọng việc nhận họ ngày Tết vẫn giữ được ý nghĩa gắn kết, nhưng nhẹ nhàng hơn, để Tết thực sự là dịp sum vầy – không chỉ với gia đình lớn, mà còn với chính tổ ấm nhỏ vừa mới bắt đầu.