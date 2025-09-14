VinFast bán gần 90.000 ôtô điện sau 8 tháng tại Việt Nam

VinFast khép lại tháng 8/2025 với 10.922 xe điện bàn giao, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 90.000 chiếc, giữ vững ngôi đầu thị trường Việt.

Video: Đánh giá Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.

Trong tháng 8/2025, VinFast ghi nhận 10.922 xe điện bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 89.970 xe. Thành tích này giúp hãng tiếp tục giữ vững ngôi đầu thị trường ôtô điện tại Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Các mẫu xe điện của VinFast ngày càng được người dùng đón nhận nhờ sự kết hợp giữa chất lượng hoàn thiện, khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí và mức giá lăn bánh cạnh tranh trong từng phân khúc.

Nhờ vậy, doanh số của hãng duy trì ổn định quanh mức 11.000 xe mỗi tháng, tạo ra khoảng cách lớn so với các đối thủ khác và khẳng định sức hút bền vững của thương hiệu xe điện Việt.

VF5 là mẫu xe bán chạy nhất tháng với 2.745 xe đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 27.109 xe. Đáng chú ý, biến thể Herio Green chuyên biệt phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh vận tải cũng có 2.395 xe bán ra, qua đó củng cố vị thế thống trị phân khúc A-SUV của VinFast.

Đứng ở vị trí thứ hai về doanh số tháng 8 là VF3 với 2.481 xe rời đại lý thành công. Tuy nhiên, xét về lũy kế từ đầu năm, mẫu xe này lại đang dẫn đầu toàn thị trường với 28.704 xe, khẳng định danh hiệu "mẫu xe quốc dân".

Chỉ sau đúng một năm ra mắt, VF3 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng chục nghìn gia đình Việt nhờ giá bán hợp lý, thiết kế gọn gàng và phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày.

Trong phân khúc B-SUV, VF6 đạt kết quả khả quan với 2.038 xe bán ra trong tháng, nâng tổng số từ đầu năm lên 12.492 xe. Sức hút của mẫu xe này đến từ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, thiết kế trẻ trung cùng loạt công nghệ hiện đại, khiến VF 6 trở thành cái tên được ưa chuộng hàng đầu trong phân khúc.

Ở phân khúc cao hơn, VF7 nổi bật nhờ phong cách thời trang và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, mẫu xe này ghi nhận 718 xe bàn giao, đưa tổng doanh số từ đầu năm lên 5.099 xe, khẳng định bước tiến ổn định trong phân khúc C-SUV cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh những mẫu xe chủ lực, các dòng sản phẩm khác như VF8 hay VF9, Nerio Green và Limo Green cũng góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh tháng 8/2025 của VinFast.

Đặc biệt, ngày 5/8 đánh dấu sự kiện quan trọng khi những chiếc Limo Green đầu tiên chính thức bàn giao tới tay khách hàng, mở ra sự hiện diện của hãng trong phân khúc MPV 7 chỗ.

Với danh mục sản phẩm hiện tại, VinFast đang sở hữu dải xe điện phong phú bậc nhất tại Việt Nam, trải dài từ mini-SUV, A-SUV, B-SUV, C-SUV cho tới E-SUV, đồng thời có thêm lựa chọn MPV 7 chỗ.

Không dừng lại ở đó, trong lộ trình phát triển sắp tới, hãng sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục với Minio Green - mẫu xe mini tối ưu cho dịch vụ vận tải, EC Van - xe chở hàng cỡ nhỏ, và cả dòng xe buýt mini dành cho giao thông công cộng.