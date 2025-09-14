Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VinFast bán gần 90.000 ôtô điện sau 8 tháng tại Việt Nam

VinFast khép lại tháng 8/2025 với 10.922 xe điện bàn giao, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 90.000 chiếc, giữ vững ngôi đầu thị trường Việt.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.

Trong tháng 8/2025, VinFast ghi nhận 10.922 xe điện bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 89.970 xe. Thành tích này giúp hãng tiếp tục giữ vững ngôi đầu thị trường ôtô điện tại Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Các mẫu xe điện của VinFast ngày càng được người dùng đón nhận nhờ sự kết hợp giữa chất lượng hoàn thiện, khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí và mức giá lăn bánh cạnh tranh trong từng phân khúc.

2-3024.jpg
Trong tháng 8/2025, VinFast ghi nhận 10.922 xe điện bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 89.970 xe.

Nhờ vậy, doanh số của hãng duy trì ổn định quanh mức 11.000 xe mỗi tháng, tạo ra khoảng cách lớn so với các đối thủ khác và khẳng định sức hút bền vững của thương hiệu xe điện Việt.

VF5 là mẫu xe bán chạy nhất tháng với 2.745 xe đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 27.109 xe. Đáng chú ý, biến thể Herio Green chuyên biệt phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh vận tải cũng có 2.395 xe bán ra, qua đó củng cố vị thế thống trị phân khúc A-SUV của VinFast.

Đứng ở vị trí thứ hai về doanh số tháng 8 là VF3 với 2.481 xe rời đại lý thành công. Tuy nhiên, xét về lũy kế từ đầu năm, mẫu xe này lại đang dẫn đầu toàn thị trường với 28.704 xe, khẳng định danh hiệu "mẫu xe quốc dân".

3-8722.jpg
Chỉ sau đúng một năm ra mắt, VF3 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng chục nghìn gia đình Việt nhờ giá bán hợp lý.

Chỉ sau đúng một năm ra mắt, VF3 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng chục nghìn gia đình Việt nhờ giá bán hợp lý, thiết kế gọn gàng và phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày.

Trong phân khúc B-SUV, VF6 đạt kết quả khả quan với 2.038 xe bán ra trong tháng, nâng tổng số từ đầu năm lên 12.492 xe. Sức hút của mẫu xe này đến từ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, thiết kế trẻ trung cùng loạt công nghệ hiện đại, khiến VF 6 trở thành cái tên được ưa chuộng hàng đầu trong phân khúc.

Ở phân khúc cao hơn, VF7 nổi bật nhờ phong cách thời trang và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, mẫu xe này ghi nhận 718 xe bàn giao, đưa tổng doanh số từ đầu năm lên 5.099 xe, khẳng định bước tiến ổn định trong phân khúc C-SUV cạnh tranh khốc liệt.

4-5129.jpg
VF7 nổi bật nhờ phong cách thời trang và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, mẫu xe này ghi nhận 718 xe bàn giao.

Bên cạnh những mẫu xe chủ lực, các dòng sản phẩm khác như VF8 hay VF9, Nerio Green và Limo Green cũng góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh tháng 8/2025 của VinFast.

Đặc biệt, ngày 5/8 đánh dấu sự kiện quan trọng khi những chiếc Limo Green đầu tiên chính thức bàn giao tới tay khách hàng, mở ra sự hiện diện của hãng trong phân khúc MPV 7 chỗ.

5-1646.jpg
VF8 hay VF9, Nerio Green và Limo Green cũng góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh tháng 8/2025 của VinFast.

Với danh mục sản phẩm hiện tại, VinFast đang sở hữu dải xe điện phong phú bậc nhất tại Việt Nam, trải dài từ mini-SUV, A-SUV, B-SUV, C-SUV cho tới E-SUV, đồng thời có thêm lựa chọn MPV 7 chỗ.

Không dừng lại ở đó, trong lộ trình phát triển sắp tới, hãng sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục với Minio Green - mẫu xe mini tối ưu cho dịch vụ vận tải, EC Van - xe chở hàng cỡ nhỏ, và cả dòng xe buýt mini dành cho giao thông công cộng.

#VinFast bán gần 90.000 ôtô điện #doanh số bán xe điện Vinfast #giá xe điện Vinfast 2025 #VinFast #ô tô điện Việt Nam #doanh số VinFast

Bài liên quan

Xe

VinFast ra mắt ba xe máy điện pin tháo rời, chạy tới 262 km/sạc

VinFast ra mắt ba mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite. Cả ba đều được trang bị 2 pin, một pin cố định và một pin tháo rời, chạy tới 262 km/sạc.

Video: Vinfast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 pin có thể tháo rời.

Điểm chung của cả 3 mẫu xe mới là ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt phía dưới sàn để chân, xe còn được trang bị thêm ngăn chứa pin thứ 2 với dung lượng tương đương ở trong cốp, giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.

Xem chi tiết

Xe

VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ

VF6 và VF7 là những mẫu xe đầu tiên được xuất xưởng ở nhà máy VinFast đặt tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng tại thị trường này.

Video: VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng ưa chuộng xe điện, đặc biệt ở phân khúc SUV. VinFast mang tới hai sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương, từ phạm vi hoạt động, không gian tiện nghi đến các tính năng an toàn tiên tiến, với kỳ vọng tái định nghĩa trải nghiệm sở hữu xe điện cao cấp tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Xem chi tiết

Xe

Tận thấy VinFast VF9 mui trần tại lễ tổng duyệt 80 năm Quốc khánh 2/9

Có 4 chiếc Vinfast VF9 mui trần sử dụng làm xe tiêu binh, 12 xe VF9 màu trắng dành riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

4-8795.jpg
Sáng ngày 30/8 vừa qua, Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã diễn ra trang trọng, uy nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. VinFast vinh dự và tự hào được góp phần vào sự kiện trọng đại này với việc cung cấp dàn xe VF9 đặc biệt.
5-2910.jpg
Trong đó, xe VF9 mui trần được sử dụng làm xe tiêu binh, cùng 12 xe VF9 màu trắng sản xuất riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ đội ngũ kỹ sư VinFast, với quá trình làm việc tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh, an toàn để phục vụ cho buổi lễ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới