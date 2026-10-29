Việt Nam tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Bắc Âu về tăng trưởng xanh

TP HCM mong muốn cùng các đối tác Bắc Âu thúc đẩy ba định hướng hợp tác chiến lược lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực hợp tác lâu dài.

Ngày 29/10, tại TP HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam năm 2026 do Hiệp hội các doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) tổ chức cùng với sự phối hợp của một số đơn vị liên quan. Diễn đàn có chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026”.

Diễn đàn có sự tham dự của ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cơ quan ngoại giao các nước Bắc Âu, tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh cho rằng TP HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển có ý nghĩa lịch sử.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh cho rằng TP HCM phát biểu tại diễn đàn.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có không gian phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người; hội tụ những lợi thế nổi bật về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển.

Đây không đơn thuần là sự mở rộng về quy mô, mà là cơ hội để Thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành một trung tâm kinh tế đa chức năng, có sức cạnh tranh quốc tế và khả năng kết nối sâu rộng với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông nhấn mạnh thành phố không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn, mà phải tăng trưởng thông minh hơn, xanh hơn và bền vững hơn; không chỉ mở rộng quy mô kinh tế, mà phải nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng sống của người dân.

Đó cũng chính là điểm gặp gỡ giữa tầm nhìn phát triển của thành phố và những giá trị mà cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu đang theo đuổi.

Trên tinh thần đó, TP HCM mong muốn cùng các đối tác Bắc Âu thúc đẩy ba định hướng hợp tác chiến lược.

Thứ nhất, chuyển từ hợp tác thương mại và đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển. Thứ hai, lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực hợp tác lâu dài.Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác trong năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh.

Ông xác định đây không chỉ là những lĩnh vực đầu tư giàu tiềm năng, mà còn là những lĩnh vực góp phần định hình chất lượng phát triển của Thành phố trong những thập kỷ tới.

Định hướng thứ ba là chuyển từ đối thoại và cam kết sang những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững.

Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị; đồng thời luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM trò chuyện cùng các đại biểu.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam chia sẻ, trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ không thiếu nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Vậy làm sao để những khoản đầu tư sẽ gắn bó lâu dài, tiếp tục tái đầu tư và góp phần xây dựng năng lực ngay tại Việt Nam?

Theo ông, yêu cầu hiện nay là chuyển các cam kết ngoại giao thành quyết định đầu tư, hợp đồng, dự án và việc làm cụ thể tại Việt Nam. Việt Nam cần thu hút những nhà đầu tư gắn bó lâu dài, tái đầu tư, đào tạo kỹ sư địa phương, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và tạo việc làm chất lượng cao. Đây cũng là thế mạnh của doanh nghiệp Bắc Âu, vốn chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam năm 2026

Mục tiêu của diễn đàn là chuyển từ đối thoại sang hành động cụ thể. Các nội dung thảo luận tập trung xác định những lĩnh vực giàu tiềm năng nhất, các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tiến xa hơn, cũng như cách các cơ quan chính phủ, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp có thể phối hợp hiệu quả. Qua đó, diễn đàn hướng đến việc chuyển hóa các cam kết ở cấp cao thành những dự án cụ thể và cơ hội kinh doanh thiết thực.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF), tiền thân là Diễn đàn Kinh tế TP HCM, do UBND TP HCM tổ chức thường niên từ năm 2018. Từ năm 2025, diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, với sự đồng hành và hỗ trợ chặt chẽ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, “Sự hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu” diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 29/10.

Thông qua diễn đàn, TP HCM tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tạo thêm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới.