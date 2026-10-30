Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Ưu đãi sâu vẫn khó cải thiện thanh khoản bất động sản

SPOTLIGHT

[VIDEO] Ưu đãi sâu vẫn khó cải thiện thanh khoản bất động sản

Quý III, giao dịch nhà đất TP HCM giảm 83% so với quý trước. Giá cao và ưu đãi chưa giúp giảm số tiền thực trả khiến doanh nghiệp khó kích cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản #Thanh khoản bất động sản #Giao dịch bất động sản #Giá nhà đất #Ưu đãi bất động sản

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT