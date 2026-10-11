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[VIDEO] Trump nổi giận đòi Fed hạ lãi suất 1% giữa tâm bão bầu cử Mỹ

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[VIDEO] Trump nổi giận đòi Fed hạ lãi suất 1% giữa tâm bão bầu cử Mỹ

Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên gần 4%, Tổng thống Trump phản đối quyết liệt yêu cầu hạ thêm 1% giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Minh Quân - Hà Anh
#Fed Mỹ #Lãi suất #Tổng thống Trump #Bầu cử Mỹ #Chính sách tiền tệ

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