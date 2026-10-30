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[VIDEO] TPHCM thông qua quy hoạch 100 năm, hoàn thiện metro 2050

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[VIDEO] TPHCM thông qua quy hoạch 100 năm, hoàn thiện metro 2050

Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch TPHCM với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển siêu đô thị đa cực và hoàn thành mạng lưới metro vào năm 2050.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Quy hoạch đô thị #Đô thị đa cực #Metro TPHCM #Phát triển giao thông công cộng

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