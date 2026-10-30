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[VIDEO] Quý III, 15.200 tỷ đồng rút khỏi tài khoản chứng khoán

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[VIDEO] Quý III, 15.200 tỷ đồng rút khỏi tài khoản chứng khoán

Dòng tiền chờ mua tại các công ty chứng khoán giảm 15.200 tỷ đồng trong quý III, còn 71.500 tỷ đồng. FiinTrade nhận định lực cầu suy yếu dù VN-Index hồi gần 70 điểm.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường chứng khoán #Dòng tiền chứng khoán #Công ty chứng khoán #VN-Index #FiinTrade

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