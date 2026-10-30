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[VIDEO] Hợp đồng mua nhà ở Mỹ xuống mức thấp nhất từ năm 2001

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[VIDEO] Hợp đồng mua nhà ở Mỹ xuống mức thấp nhất từ năm 2001

Hợp đồng mua nhà cũ chờ hoàn tất tại Mỹ giảm 7,3% trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 khi lãi suất vay mua nhà tăng.

Minh Quân - Hà Anh
#Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia #Thị trường bất động sản Mỹ #Nhà ở Mỹ #Hợp đồng mua bán nhà #Lãi suất vay mua nhà

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