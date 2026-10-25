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[VIDEO] Hà Nội đề xuất 3 nhóm xác định cư dân HH Linh Đàm phải di dời

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất 3 nhóm xác định cư dân HH Linh Đàm phải di dời

UBND Hà Nội đề xuất phân loại cư dân HH Linh Đàm thành 3 nhóm để xem xét di dời, chưa xác định rõ tòa nhà nào phải di dời.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Dân cư Linh Đàm #Di dời cư dân #Công trình vi phạm #UBND Hà Nội

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