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[VIDEO] Cà phê Việt lập kỷ lục 8,5 tỷ USD, kim ngạch chỉ tăng 1%

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[VIDEO] Cà phê Việt lập kỷ lục 8,5 tỷ USD, kim ngạch chỉ tăng 1%

Niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn cà phê, thu 8,5 tỷ USD. Lượng tăng 21% nhưng kim ngạch chỉ nhích 1% amid quy định truy xuất nguồn gốc.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu cà phê #Cà phê Việt Nam #Niên vụ 2025-2026 #Kim ngạch xuất khẩu #Truy xuất nguồn gốc

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