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[VIDEO] Anthropic giảm tuyển kỹ sư trẻ khi AI viết hơn 90% mã

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[VIDEO] Anthropic giảm tuyển kỹ sư trẻ khi AI viết hơn 90% mã

Anthropic hạn chế tuyển kỹ sư mới vào nghề khi Claude Code viết hơn 90% mã. Dù vậy, con người vẫn cần giám sát và thời gian họp trong công ty tăng.

Minh Quân - Hà Anh
#Anthropic #Claude Code #Tuyển dụng nhân sự #Trí tuệ nhân tạo #Lập trình phần mềm

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